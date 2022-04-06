بحكم قضائي.. الإستقلالي “ممدو” رئيسا لغرفة التجارة والصناعة بجهة الداخلة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتزع الإستقلالي ” ممدو الشين ” رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة واد الذهب ، بعد صدور حكم قضائي لدى المحكمة الادارية بأكادير، يوم أمس الثلاثاء، تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه ، يقضي ببطلان الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 3 يناير 2022 لمجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة وادي الذهب وما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.

وكان الجمع الاستثنائي للغرفة تضمن المصادقة على النظام الداخلي للغرفة ومشروع الميزانية برسم سنة 2022، حيث تمت المصادقة على النقط المدرجة ضمن جدول الأعمـــال من طرف أعضاء سبق لهم تقديم استقالاتهم من المكتب المسير للغرفة

و دون أن يتم عقد دورة استثنائية لإعادة إنتخابهم داخل المكتب.

وكان الإستقلالي ممدو الشين قد قاد معارضة كبيرة ضد خصمه وتمكن من إصطفاف أعضاء الى جبهته ، بالرغم أن الجانبين ينتميان لأحزاب الائتلاف داخل الحكومة .

وشكل الحكم القضائي الاداري وقف الجدال القائم بين الأغلبية والمعارضة، والعمل على تلبية انتظارات الحرفيين بجهة. الداخلة وادي الذهب بعد تداعيات جائحة كورونا .

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