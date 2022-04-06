الأمطار الغزيرة تحول أوراش البيضاء المفتوحة لبرك من الأوحال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت مدينة الدار البيضاء في الأربع و عشرين ساعة الماضية نزول زخات مطرية مهمة و مسترسلة مازالت مستمرة حتى حدود هذا صباح اليوم.

الأمطار الغزيرة حولت عددا من شوارع الدار البيضاء لبرك مائية أصبح السير فيها صعبا و مستحيلا في بعض الأحيان خاصة في ظل وجود مجموعة من الأوراش المفتوحة.

و حولت أمطار الخير أوراش المشاريع المفتوحة كخطوط الترامواي و خطوط الباصواي و الجسر الكبير و بعض أشغال قنوات الصرف لأشبه ما يكون ببركة من الأوحال.

هذا و تتوقع مديرية الأرصاد الجوية استمرار تهاطل الأمطار خلال ساعات هذا اليوم حيث عممت نشرت إنذارية أشارت فيها إلى أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى 35 ملم) ستهم عددا من العمالات و الأقاليم من بينها الدار البيضاء و المحمدية و النواصر و الجديدة و بنسليمان و مديونة و برشيد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0