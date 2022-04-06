يهم السائقين.. توقف حركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء- برشيد

2022-04-06 / 9:40 صباحًا
0
هبة بريس

في إطار أشغال تثليث الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد ، أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد بأنها ستقوم بأشغال تفكيك جسر الراجلين المتواجد عند النقطة الكيلومترية PK3 (بين بدال المدينة الخضراء وبدال مدينة بوسكورة)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من يوم الخميس 2022/04/07 إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة.2022/04/08، وذلك بهدف إعادة تأهيله.

وفي هذا الصدد، دعت الشركة، مستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد والمتوجهين صوب الدار البيضاء، إلى مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال بوسكورة، واستعمال الطريق الاقليمي رقم 3013 و 3011 في اتجاه الدار البيضاء ثم الرجوع إلى الطريق السيار عبر بدال المدينة الخضراء.

و بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب برشيد، فعليهم مغادرة الطريق السيار عبر بدال المدينة الخضراء، واستعمال الطريق الاقليمي رقم 3011 و 3013 ، ثم الولوج ثانية إلى الطريق السيار عبر بدال بوسكورة.

وأشارت الشركة إلى أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تيط مليل تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

تيط مليل تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة…

2022-04-06 / 12:31 مساءً
Photo of ملاك مصحات خاصة يتحسسون رقابهم بعد اعتقال “طبيب التجميل” الشهير

ملاك مصحات خاصة يتحسسون رقابهم بعد اعتقال “طبيب التجميل”…

2022-04-06 / 12:29 مساءً
Photo of بعد استجابة وزارة النقل لمطالبهم.. مهنيو النقل الدولي يلغون الإضراب

بعد استجابة وزارة النقل لمطالبهم.. مهنيو النقل الدولي يلغون…

2022-04-06 / 11:44 صباحًا
Photo of بسبب “أسعار الأعلاف”.. مهنيو قطاع الدواجن يطالبون الحكومة بالدعم

بسبب “أسعار الأعلاف”.. مهنيو قطاع الدواجن يطالبون الحكومة بالدعم

2022-04-06 / 11:06 صباحًا
Photo of بحكم قضائي.. الإستقلالي “ممدو” رئيسا لغرفة التجارة والصناعة بجهة الداخلة

بحكم قضائي.. الإستقلالي “ممدو” رئيسا لغرفة التجارة والصناعة بجهة…

2022-04-06 / 10:54 صباحًا
Photo of الأمطار الغزيرة تحول أوراش البيضاء المفتوحة لبرك من الأوحال

الأمطار الغزيرة تحول أوراش البيضاء المفتوحة لبرك من الأوحال

2022-04-06 / 10:24 صباحًا
Photo of اختتام موسم صيد الأخطبوط.. تفريغ أزيد من 11 ألفا و160 طن بالداخلة

اختتام موسم صيد الأخطبوط.. تفريغ أزيد من 11 ألفا…

2022-04-06 / 10:10 صباحًا
Photo of في أول أيام رمضان.. أسعار السمك ترتفع بشكل ملحوظ

في أول أيام رمضان.. أسعار السمك ترتفع بشكل ملحوظ

2022-04-06 / 9:30 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2022-04-06 / 8:00 صباحًا
Photo of قبل نهاية المرحلة الثالثة.. “INDH” تستعرض 3 سنوات من المنجزات

قبل نهاية المرحلة الثالثة.. “INDH” تستعرض 3 سنوات من…

2022-04-06 / 12:09 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق