يهم السائقين.. توقف حركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء- برشيد

هبة بريس

في إطار أشغال تثليث الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد ، أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد بأنها ستقوم بأشغال تفكيك جسر الراجلين المتواجد عند النقطة الكيلومترية PK3 (بين بدال المدينة الخضراء وبدال مدينة بوسكورة)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من يوم الخميس 2022/04/07 إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة.2022/04/08، وذلك بهدف إعادة تأهيله.

وفي هذا الصدد، دعت الشركة، مستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد والمتوجهين صوب الدار البيضاء، إلى مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال بوسكورة، واستعمال الطريق الاقليمي رقم 3013 و 3011 في اتجاه الدار البيضاء ثم الرجوع إلى الطريق السيار عبر بدال المدينة الخضراء.

و بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب برشيد، فعليهم مغادرة الطريق السيار عبر بدال المدينة الخضراء، واستعمال الطريق الاقليمي رقم 3011 و 3013 ، ثم الولوج ثانية إلى الطريق السيار عبر بدال بوسكورة.

وأشارت الشركة إلى أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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