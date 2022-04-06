تجارة السمك والوسطاء
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في أول أيام رمضان.. أسعار السمك ترتفع بشكل ملحوظ

2022-04-06 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

في أول أيام الشهر الكريم، سجلت أسعار عدد من المنتجات والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا بمعظم أسواق ومحلات المملكة.

وعرفت أسعار السمك بجميع أنواعه ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين.

وبلغ متوسط سعر السردين الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين خلال الشهر الكريم بعدد من المدن بين 18 و25 درهما، فيما بلغ سعر سمك الصول بين 80 و100 درهما، وتجاوز سعر الكلمار والقمرون ال120 درهما .

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب هذا الارتفاع الصاروخي، رابطين الأمر بالإقبال المتزايد على هذا المنتوج خلال الشهر الكريم.

من جهتهم، حمل بائعو الأسماك مسؤولية هذه الارتفاعات للمضاربين مطالبين الجهة المعنية بالتدخل، ولافتين أنهم الفئة التي تكون في وجه المدفع ومقدمة الانتقادات من المواطنين.

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