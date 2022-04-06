في أول أيام رمضان.. أسعار السمك ترتفع بشكل ملحوظ
هبة بريس - الرباط
في أول أيام الشهر الكريم، سجلت أسعار عدد من المنتجات والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا بمعظم أسواق ومحلات المملكة.
وعرفت أسعار السمك بجميع أنواعه ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين.
وبلغ متوسط سعر السردين الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين خلال الشهر الكريم بعدد من المدن بين 18 و25 درهما، فيما بلغ سعر سمك الصول بين 80 و100 درهما، وتجاوز سعر الكلمار والقمرون ال120 درهما .
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب هذا الارتفاع الصاروخي، رابطين الأمر بالإقبال المتزايد على هذا المنتوج خلال الشهر الكريم.
من جهتهم، حمل بائعو الأسماك مسؤولية هذه الارتفاعات للمضاربين مطالبين الجهة المعنية بالتدخل، ولافتين أنهم الفئة التي تكون في وجه المدفع ومقدمة الانتقادات من المواطنين.
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20 تعليقات
المقاطعة أفضل حل
كنا نتمنى دخول شهر رمضان الكريم ان تكون الأسعار في المواد الغذائية من لحوم ودواجن واسماك وووووو وووووووو وغيرها في متناول الجميع …ولكن للاسف الشديد الحكومة لم تراعي بجدية للمواطن البسيط الذي يتقضى أجرة بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
فالمغرب لديه تورة سمكية هائلة في بحارنا فكيف يعقل ان ترتفع أسعار الأسماك في بلدنا …حتى السردين لم يستطيع الفقير تناوله بل ينظر اليه بعينيه لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم إلى أي حد ستصلون بنا بهذه الزيادات المهولة…
الحكومة تريد ان ترانا نتسول حتى يرتاح قلبها ….من اين نجدها هل من ارتفاع الأسماك أو الدواجن او الخصر والقطاني هذه المنتوجات التي يستهلكها المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر اما المنتوجات الأخرى فهو لايصلها حتى بعينيه تبقى للطبقة البورجوازية التي تعيش عيشة رفاهية ولايهمها الفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش….
للاسف الشديد اي دعم تتحدثون عنه والكل يعرف إلا رأسه ..على علم ونحن في شهر رمضان الذي يعرف استهلاك بكثرة..اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا راعوا لحالة الفقير الذي لا يملك اي شيء سوى رحمة الله ……
الحكومة لاتذهب الى الأسواق لتشتري الخضر ولا الأسماء لأنها لاتدفع أي شيء من جيوبها التنقل بالمجان ووووووووووو….. ولكن للاسف الشديد المواطن المغربي البسيط المقهور والمكوي بلهيب الاسعار الساروخية … الحكومة يتقاضون رواتب باهضة ولا يهمها الطبقة الكادحة التي تتخبط مع الزمن..
أنا لم أصل إلى تناول السردين فكيف يعقل ان اتناول القمرون والكلمان لا اعرف شكله حتى تتناوله ….. هذآ القمرون والكلمان اتركوه إلى الطبقة البورجوازية التي تتقاضى أجور سمينة من مال الشعب المغربي…
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الخير في البلاد بكثرة ومتوفر من طنجة إلى كويرة لما هذآ اللهف …حتى يقترب شهر رمضان المبارك تكثر فيه المبالغة..هذا شهر العبادة والتسامح والاخوة الرابطة الوطنية فيما بيننا والتعاون مع الفقير….
لماذا عندما يحل شهر رمضان الكريم تكثر هذه المبالغة في ارتفاع الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ؛ بكل بساطة عدم المراقبة المستمرة وعدم التفكير بشكل مفرط في المواد وهذا هو حال المغاربة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الاسعار مرتفعة جدا جدا والفقير يموت من الجوع والتشرد والبطالة وووووو وكل يتخبط مع الزمن الذي طالما عانى منه الفقير ولا أحد يشعر به …الطبقة البورجوازية لاتشعر به تعيش وضعية رفاهية لا تفكر لا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية ولا في كراء ولافي ماء ولا كهرباء كل هذآ عندها بالمجان وانتهى الكلام .
خير الكلام ما قل و دل إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
اعتقد ان رفع الاسعار الساروخية في المواد الغذائية والاسماك والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو فهي طريقة انتهازية في حق المواطن المغربي البسيط لهذا يجب الحد من هذه المهزلة….
الشعب المغربي يحتاج إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان لوقف هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
الحكومة الجديدة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف في تسير الإقتصاد الوطني بالمغرب لهذا يجب عليها الرجوع إلى الصواب والحلول المرضية وعدم التهور والتهاون في مهامهم وتقصيره في حق المواطن المغربي البسيط…
اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا سنتين ضاعت منا بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة والآن تقومون بالزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة التي يستهلكها المواطن المغربي البسيط ..لا يطلب منكم تناول اللحوم الحمراء والقمرون والكلمان كل يوم او شهر إذا وصله هههههههههههه شئ مضحك وفي نفس الوقت محزن…..
الشعب المغربي ينظر بعينيه فقط ولايستطيع التكلم وهذا من شيم المغاربة هههههههههههه.
اظنها انها حرب الاسعار الساروخية في حق المواطن المغربي البسيط لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
الحكومة الجديدة لايهمها الزيادات المهولة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والدواجن والقطاني والمحروقات لأنها هي اصلا المستفيد الوحيد من خيرات البلاد هههههههههههه.
هشتاغ خليه يغراق
لو كنتم تعرفون بقيمة هذآ الشهر العظيم لما قهرتموننا وتركتم مائدتنا فارغة حسبنا الله ونعم الوكيل.