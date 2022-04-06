9 قتلى و1989 جريحا.ظ حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 1989 آخرون بجروح، إصابات 72 منهم بليغة، في 1544 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 28 مارس إلى 3 أبريل 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و331 مخالفة، وإنجاز 7200 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و131 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و622 ألفا و450 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4199 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7200 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 278 مركبة.‏

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