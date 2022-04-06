صورة تعبيرية

9 قتلى و1989 جريحا.ظ حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2022-04-06 / 7:30 صباحًا
0
هبة بريس

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 1989 آخرون بجروح، إصابات 72 منهم بليغة، في 1544 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 28 مارس إلى 3 أبريل 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و331 مخالفة، وإنجاز 7200 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و131 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و622 ألفا و450 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4199 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7200 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 278 مركبة.‏

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حادثة سير خطيرة ترسل ستة أشخاص إلى المستعجلات بصفرو

حادثة سير خطيرة ترسل ستة أشخاص إلى المستعجلات بصفرو

2022-04-05 / 11:29 مساءً
Photo of تارودانت : التحرش بسيدة متزوجة ينتهي بجريمة قتل والزوج وشقيقه في قبضة العدالة

تارودانت : التحرش بسيدة متزوجة ينتهي بجريمة قتل والزوج…

2022-04-04 / 11:18 مساءً
Photo of زوج يذبح زوجته وصديقتها ويطعن ثالثة ويحاول الانتحار بمنتجع سيدي بوزيد

زوج يذبح زوجته وصديقتها ويطعن ثالثة ويحاول الانتحار بمنتجع…

2022-04-03 / 10:32 مساءً
Photo of الفنيدق ..انتحار شاب داخل منزل أسرته في ظروف غامضة

الفنيدق ..انتحار شاب داخل منزل أسرته في ظروف غامضة

2022-04-03 / 7:32 مساءً
Photo of انقلاب حافلة يرسل 35 شحصا الى مستعجلات سطات

انقلاب حافلة يرسل 35 شحصا الى مستعجلات سطات

2022-04-03 / 5:23 مساءً
Photo of قتيلان وجرحى جراء اصطدام حافلتين بإقليم الجديدة

قتيلان وجرحى جراء اصطدام حافلتين بإقليم الجديدة

2022-04-03 / 9:57 صباحًا
Photo of فقدان شخصين في حادث اصطدام بين باخرة وزورق سريع بقرب ميناء طنجة

فقدان شخصين في حادث اصطدام بين باخرة وزورق سريع…

2022-04-01 / 10:48 صباحًا
Photo of الشرطة تطلق النار لتوقيف شخص هدَّد سلامة المواطنين بسيدي بنور

الشرطة تطلق النار لتوقيف شخص هدَّد سلامة المواطنين بسيدي…

2022-03-31 / 6:58 مساءً
Photo of مصرع ستينية في انهيار منزل بفاس

مصرع ستينية في انهيار منزل بفاس

2022-03-31 / 12:01 مساءً
Photo of مقتل شخصين بشتوكة بحادث سقوط شاحنة بعلو 200 متر

مقتل شخصين بشتوكة بحادث سقوط شاحنة بعلو 200 متر

2022-03-30 / 9:27 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق