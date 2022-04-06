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إطلاق مشروع التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي

2022-04-06 / 8:21 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

انعقد، اليوم الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي، الاجتماع المخصص لإطلاق مشروع التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة بالمملكة المغربية ومجلس الدولة الإيطالي.

وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن هذا المشروع، يندرج، بالأساس، في إطار برنامج التقارب القانوني بين الـمغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر ذاته أنه من بين أهم الأهداف التي يروم هذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، تحقيقها إنجاز تقارب موسع مع المكتسب الأوروربي والمساهمة في تقوية القدرات المؤسساتية للأمانة العامة للحكومة (لاسيما تحسين ميكانزمات اليقظة القانونية) واستكمال تكوين أطرها.

كما سيتخلل المشروع خلال إنجازه، يضيف البلاغ، تنظيم زيارات دراسية إلى أوروبا لفائدة فريق من خبراء الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الزيارات ستتيح تعميق النقاش حول المواضيع المعالجة في إطار مشروع التوأمة، وذلك وفق مقاربة مقارنة.

يشار إلى أن انطلاقة هذا المشروع كانت بحضور السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ورئيس مجلس الدولة الإيطالي، السيد فرانكو فراتيني، وسفير إيطاليا بالرباط، السيد أرماندو باروكو، والرئيس المساعد لبعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، السيد برياك دوفوبيس، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية.

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