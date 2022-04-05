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المغرب يسحب شوكولاته “كيندر” من الأسواق للاشتباه في علاقتها بمرض “السالمونيلا” .

2022-04-05 / 11:25 مساءً
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هبة بريس – الرباط

طالب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا بـ”أونسا”، بالسحب الفوري لمنتجات شوكولاته “كيندر”داعيا المستهلكين المغاربة إلى عدم استهلاك بعض الأنواع من الشوكولاتة المستوردة.

كما أعلن “أونسا” عن اتخاذ اجراءات فورية تبدء من السحب الفوري لمنتجات كيندر من دائرة التسويق لكل المنتجات المشبوهة لماركة الشوكولاتة “كيندر”، سواء على مستوى المستوردين أو سلاسل التوزيع وذلك للاشتباه في علاقة منتجات كيندر بمرض يدعى “السالمونيلا” تيفيموريوم المسؤولة عن التسمم الغذائي.

كما قرر “أونسا” اتخاذ تدابير طارئة كتعزيز الرقابة على جميع منتجات Ferrero عند الاستيراد لتجنب إدخال دفعات من هذه المنتجات في السوق الوطنية، والسحب الفوري من دائرة التسويق على مستوى المستوردين وسلاسل التوزيع لجميع دفعات المنتجات المعنية.

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