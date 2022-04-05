سيارة اسعاف

حادثة سير خطيرة ترسل ستة أشخاص إلى المستعجلات بصفرو

2022-04-05 / 11:29 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

تسببت حادثة سير حرجة على الطريق الرابطة بين فاس وصفرو ، في إصابة ستة أشخاص بإصابات وصفت بـ”البليغة” كانوا على متن سيارة أجرة كبيرة.

وتفيد المعطيات المتوفرة لـ” هبة بريس”، بأن الحادث وقع، اليوم الثلاثاء 05 أبريل الجاري على الطريق الرابط بين فاس وصفرو ، نجم عن اصطدام بين سيارتين من النوع الخفيف؛ الأولى من نوع فورد التي كانت تسير بسرعة فائقة ؛ حيث فقد صاحبها السيطرة على التحكم في مقودها ليصطدم بسيارة أجرة من النوع الكبير ؛ أسفرت عن إرسال ركابها إلى مستعجلات صفرو.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الستة في حالة وصفت بالخرجة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاج.

وباشرت مصالح الدرك الملكي بصفرو التي انتقلت إلى عين المكان فور استعلامها بخبر وقوع الحادث ، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وأسباب الحادث وترتيب المسؤوليات.

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