التقدم والاشتراكية يطالب شركات المحروقات بتفعيل مبدأ التضامن الوطني

هبة بريس _ الرباط

طالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بالتوجه نحو تقليص هوامش ربح شركات المحروقات.

وأكد حموني، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بخصوص “الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي”، أنه يتعين على “شركات المحروقات أن تُساهم، في تفعيل مبدأ التضامن الوطني، لاسيما أن المملكة تجتاز الظروف الاقتصادية الصعبة، على غرار معظم بلدان العالم، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أشار حموني، إلى أنه “للتخفيف من آثار غلاء المحروقات ومعها باقي المواد الاستهلاكية، أطلقت الحكومة، في خطوةٍ إيجابية وضرورية، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي. وهو الدعم الذي أعلنتم أنه سيُخصص لنحو 180 ألف عربة”.

وأوضح رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أنه “من خلال الاطلاع على المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض، يتضح أن الحكومة حددت فئات العربات المعنية، كما وضعت شروطاً متباينة في اكتساب أحقية الاستفادة من هذا الدعم، ومبالغه المالية المختلفة بالنسبة لكل صنف من وسائل النقل الطرقي، كما ميَّــزت بين المستغِل في حالات محددة؛ والناقل في حالات ثانية؛ ثم صاحب الرخصة في حالات ثالثة.

وبناء على ذلك،

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