الصورة تعبيرية

التقدم والاشتراكية يطالب شركات المحروقات بتفعيل مبدأ التضامن الوطني

2022-04-05 / 10:29 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

طالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بالتوجه نحو تقليص هوامش ربح شركات المحروقات.

وأكد حموني، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بخصوص “الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي”، أنه يتعين على “شركات المحروقات أن تُساهم، في تفعيل مبدأ التضامن الوطني، لاسيما أن المملكة تجتاز الظروف الاقتصادية الصعبة، على غرار معظم بلدان العالم، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أشار حموني، إلى أنه “للتخفيف من آثار غلاء المحروقات ومعها باقي المواد الاستهلاكية، أطلقت الحكومة، في خطوةٍ إيجابية وضرورية، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي. وهو الدعم الذي أعلنتم أنه سيُخصص لنحو 180 ألف عربة”.

وأوضح رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أنه “من خلال الاطلاع على المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض، يتضح أن الحكومة حددت فئات العربات المعنية، كما وضعت شروطاً متباينة في اكتساب أحقية الاستفادة من هذا الدعم، ومبالغه المالية المختلفة بالنسبة لكل صنف من وسائل النقل الطرقي، كما ميَّــزت بين المستغِل في حالات محددة؛ والناقل في حالات ثانية؛ ثم صاحب الرخصة في حالات ثالثة.

وبناء على ذلك،

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسؤولة : قفة رمضان ..مبادرة تضامنية قوية لفائدة الساكنة المعوزة

مسؤولة : قفة رمضان ..مبادرة تضامنية قوية لفائدة الساكنة…

2022-04-05 / 7:45 مساءً
Photo of روسيا تبحث مع المغرب “طرق جديدة” في التعاملات المالية

روسيا تبحث مع المغرب “طرق جديدة” في التعاملات المالية

2022-04-04 / 5:38 مساءً
Photo of بنك المغرب: النشاط الصناعي يسجل تحسنا ملحوظا

بنك المغرب: النشاط الصناعي يسجل تحسنا ملحوظا

2022-04-04 / 10:35 صباحًا
Photo of تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك تصل الى 779.7 مليار درهم

تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك تصل الى 779.7 مليار…

2022-04-04 / 9:50 صباحًا
Photo of الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 1.7 مليار درهم خلال 2022.

الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 1.7 مليار درهم خلال…

2022-04-03 / 7:44 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

2022-04-03 / 3:16 مساءً
Photo of بنسودة: يتعين القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي للجماعات الترابية

بنسودة: يتعين القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي للجماعات الترابية

2022-04-03 / 1:35 مساءً
Photo of السكوري: الدينامية الصناعية بالمغرب استثناء على المستوى الدولي

السكوري: الدينامية الصناعية بالمغرب استثناء على المستوى الدولي

2022-04-02 / 12:02 مساءً
Photo of تقرير: تمركز قرابة 30,7% من المقاولات المصرح بها بجهة البيضاء سطات

تقرير: تمركز قرابة 30,7% من المقاولات المصرح بها بجهة…

2022-04-02 / 10:57 صباحًا
Photo of قطاع الطيران.. قيمة الصادرات ترتفع ب52,9 في المائة

قطاع الطيران.. قيمة الصادرات ترتفع ب52,9 في المائة

2022-04-02 / 10:10 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق