موسكو: طرد 19 دبلوماسيا من بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي خطوة عدائية
أعلنت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن طرد 19 من موظفي البعثة خطوة عدائية وغير مسؤولة ستلقى ردا مناسبا.
وقالت البعثة في بيان: “لقد جاءت هذه الخطوة غير الودية بشكل سافر بل وعدائية ولا سيما أن لا مبرر لها على الإطلاق، في إطار نهج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تفكيك علاقات الشراكة بين روسيا والاتحاد، العلاقات التي كان كلا الطرفين حتى وقت قريب يصفانها بفخر بالاستراتيجية”.
وفي وقت سابق قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نه قرر إعلان عدد من موظفي بعثة روسيا لدى الاتحاد أشخاصا غير مرغوب فيهم، بزعم أن “أنشطتهم تتعارض مع تمتعهم بمركز دبلوماسي”، دون أن يكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين سيتم سحب اعتمادهم لدى بروكسل.
وفي اليوم نفسه استدعي مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إلى مقر الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، حيث جرى إبلاغه عن هذا القرار المتخذ على خلفية الأحداث الدامية في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي حملت كييف والعواصم الغربية الجيش الروسي المسؤولية عنها.
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وسابقا أعلنت دول أوروبية عدة عن قرارها طرد دبلوماسيين روس، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد موسكو على هذه التصرفات غير الودية سيكون سريعا.
17 تعليقات
الواقع هو شن هجوم قوي من الغرب وامريكا والناتو على موسكو لاسقاط نظامها وتفككها ..
اضرب الظالمين بالظالمين اخرجني من بين ايديهم سالمين يا رب العالمين هذه الحرب سببت لنا أزمة غذائية وارتفاع المحروقات …
العقوبات لاتجدي نفعآ مع المجرمين روسيا فرضت نفسها في ساحة القتال رغم العقوبات المفروضة عليها دوليا الى انها مستمرة في تعنتها..
شرور الغرب لا تنتهي فالحكومة الاوكرانية جزء من الصهيونية التي تحرك العالم على حسب ما ينص بروتوكولاتها الماسونية للسيطرة على العالم ولهذا سعت الحكومة الإسرائيلية الوساطة مع روسيا لإيقاف الحرب وضمان سلامة اليهود فيها..
أمريكا هي السبب في كل ما حصل وبصماتها أكبر دليل في فلسطين والعراق وليبيا وسوريا والسودان ولبنان واليمن والان تبحث عن تدمير روسيا سياسيا ..
نعم اقتربت الحرب وهذا افضل للدول المحكومة من امريكا والغرب فلعلها ترى النور والحرية وتمتلك ثرواتها المنهوبة بعد سقوطهما..
لماذا لم تفرد العقوبات ابان الغزو الامريكي الغربي على الدول الاسلامية التسعة التي تعرضت للغزو الامريكي و ذهب ضحيتها اكثر من 11مليون شخص.. هل جاء دور روسيا العملاقة ..
بداية الحرب العالمية الثالثة لا مفر منها أما بخصوص روسيا واكرانية فقط بداية للحرب الكبرى تصارع القوى العالمية..
زيادة العقوبات على روسيا زيادة على طرد الدبلوماسيين الروس دليل على فشل امريكا والاتحاد الاوروبى ..
ليست روسيا كباقي الدول التي فعلتم بها ما تريدون العراق و الفلسطين والغزة وأفغانستان و سوريا واليمن وليبيا اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين..
كل من لايحترم الشرعية الدولية يجب محاربته لكي يعم الاستقرار في ويعيش العالم بسلام انه رد من دول الناتو على امريكا ..
أنها طبول الحرب الباردة وعلى مايبدو الحرب العالمية الثالثة وتابتة وسوف تنتهي كل من إيران وإسرائيل بعون الله وامريكا..
هل يجب أن نتخوف من بعض الدول الذين طردوا دبلوماسيين روس انها بداية أزمة حرب باردة ومدمرة ..
سياسة شد الحبل ليس إلا بين روسيا والغرب من اجل تحقيق أرباح اقتصادية في موارد الطاقة والمواد الاستهلاكية والمحروقاتو..
صحيح بوتين سوف يحتل أوكرانيا لاكن سوف يدفع الثمن غالي جدا لان معظم دول العالم الان ضده وحتى الدول المحايدة مقارنة في الحروب السابقة تختلف كليا عن احتلاله لأوكرانيا الغرب دفع بوتين الى المستنقع كما في أفغانستان وذالك لاسقاطه..
بوتن فارس وخبير الحروب والمحارب الذي لايهزم سينتصر وسيسقط امريكا واروبا عن قريب ..
بوتين والجيش الروسي وقع في المصيدة واقتصاد روسيا في تراجع خطير يجب على بوتن تدارك الامور