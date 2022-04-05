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إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها بهجوم الكابيتول

2022-04-05 / 8:37 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

تدلي إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي عملت كأحد كبار مستشاريه، الثلاثاء، بشهادتها أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن شخص مطلع على الأمر.

وهاجمت أعداد من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

وكانت إيفانكا ترامب، في البيت الأبيض يوم الهجوم على الكونغرس، وتفيد مصادر إنها ناشدت والدها أن يندد بأعمال العنف، واحتواءه، والذي أدى في النهاية إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 150 ضابط شرطة، وإبعاد المشرعين الذين كانوا في داخل المجلس.

وتأتي شهادة إيفانكا بعد أيام من إدلاء زوجها جاريد كوشنر، الذي كان من أقرب مستشاري ترامب، بإفادته الخميس الماضي، أمام لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتحقيق في الأحداث.

وقدم كوشنر، ما وصفه أحد أعضاء اللجنة بأنها معلومات “قيمة ومفيدة”.

وإيفانكا وكوشنر من كبار المسؤولين في البيت الأبيض المدعوين للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة التي اختارت أن تجري هذه اللقاءات في سرية.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد أجرى محامو إيفانكا ترامب محادثات مع اللجنة منذ أن أرسلت الأخيرة، في يناير الماضي، رسالة لابنة الرئيس السابق تطلب فيها شهادة طوعية.

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