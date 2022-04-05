العشابي ل”هبة بريس” : واجهنا بشرى الضو بنفس الاسئلة التي تتطرحها على ضيوفها “

هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

دشن برنامج “عيادة المشاهير ” لنمط ساخر غير مسبوق في شبكات البرمجة التلفزية التقليدية التي وضعت قانونا غير مكتوب للحوار التلفزي الذي غالبا ما يتميز بالجدية، فكرة البرنامج انه يستضيف في كل حلقة أحد المشاهير ويواجهه بأسئلة غريبة و كذا بملفات منسية.

وبعد ان عجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد كبير من مقاطع الفيديو التي تبرز الأسئلة الجريئة التي يتم طرحها على الضيوف من طرف الإعلامي مراد العشابي في برنامجه الجديد “عيادة المشاهير.

وصف الإعلامي المغربي عبر اتصال هاتفي مع موقع جريدة هبة بريس الالكترونية، -وصف- الأسئلة المطروحة خلال جميع الحلقات بالعادية و غير الجريئة، مضيفا أنه يتوفر على معلومات دقيقة على جميع ضيوفه

و قال العشابي بشأن الحلقة المثيرة للجدل و التي كانت ضيفتها الإعلامية بشرى الضو، “هي سبق ليها سولات نفس الأسئلة لضيوفها و بالتالي جد عادي أنني نسولها و ندوقها من الاسئلة اللي سبق ان طرحاتهم على غيرها با باش نعرفو درجة تحملها في اطار فلسفة البرنامج”

و في سياق متصل، كشف الإعلامي المغربي، أن ما يميز برنامجه هو عدم قيامه بتوضيب الحلقات الا في الحالات الضرورية قائلا :” الحلقات مكنديروش فيهم المونتاج باش المشاهد يتفرج فالحلقة بدون زواق

و عن باقي الحلقات، أكد الفنان الساخر العشابي أن برنامجه يحمل العديد من المفاجئات ،التي سوف تصدم الجمهور المغربي، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على فنانين نجوم اغنوا الساحة الفنية بريبرتوارهم الفني القيم.

و الجدير بالذكر أنه تم تصوير 30 حلقة من برنامج “عيادة المشاهير” الذي يتم عرضه طيلة أيام رمضان يعاد بثها على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب ، حيث استضاف مصطفى الداسوكين ومحمد الخلفي وفاطمة وشاي ونعيمة بوحمالة ومحمد عساف وابتسام العروسي وحسناء مومني ورفيق بوبكروغيرهم

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