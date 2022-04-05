تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية فاس

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس.

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 05 أبريل 2022, في أول جلسة من محاكمة شبكة مافيا العقار والأموال العامة بجماعة أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس”والتي فككتها مؤخرا عناصر الـ”BNPJ“، والتي يتزعمها البرلماني رشيد الفايق عن حزب الأحرار ومن معه

وتتم مواجهة الجميع بتهم جنائية وجنحية ثقيلة تتراوح ما بين جناية الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، و التزوير في محررات رسمية ووثائف تصدرها إدارة عامة واستعمالها، واستغلال النفوذ و النصب والاحتيال إلى غاية 26/04/2022.

هذا ومثل رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، ومن معه، في حالة اعتقال عن بعد من داخل قاعة المعلوميات التابعة لسجن بوركايز ضواحي فاس، فيما مثل حضوريا المتهمون المتابعون في حالة سراح وعددهم عشرة متهمين ضمنهم مهندسون ومقاولون

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