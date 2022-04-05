الصورة من الارشيف

تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية فاس

2022-04-05 / 8:05 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

هبة بريس.

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 05 أبريل 2022, في أول جلسة من محاكمة شبكة مافيا العقار والأموال العامة بجماعة أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس”والتي فككتها مؤخرا عناصر الـ”BNPJ“، والتي يتزعمها البرلماني رشيد الفايق عن حزب الأحرار ومن معه

وتتم مواجهة الجميع بتهم جنائية وجنحية ثقيلة تتراوح ما بين جناية الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، و التزوير في محررات رسمية ووثائف تصدرها إدارة عامة واستعمالها، واستغلال النفوذ و النصب والاحتيال إلى غاية 26/04/2022.

هذا ومثل رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، ومن معه، في حالة اعتقال عن بعد من داخل قاعة المعلوميات التابعة لسجن بوركايز ضواحي فاس، فيما مثل حضوريا المتهمون المتابعون في حالة سراح وعددهم عشرة متهمين ضمنهم مهندسون ومقاولون

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميراوي : تمكين وحفظ كرامة النزلاء في صلب الأولويات

ميراوي : تمكين وحفظ كرامة النزلاء في صلب الأولويات

2022-04-05 / 8:26 مساءً
Photo of الملك يعطي بالرباط انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1443”

الملك يعطي بالرباط انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1443”

2022-04-05 / 6:27 مساءً
Photo of أكادير: أعضاء غرفة الصيد الأطلسية يقلبون الطاولة على رئيسهم بسبب تصريحاته

أكادير: أعضاء غرفة الصيد الأطلسية يقلبون الطاولة على رئيسهم…

2022-04-05 / 4:38 مساءً
Photo of المحامون يسلطون الضوء على دولة الحق والقانون في ظل جائحة كوفيد

المحامون يسلطون الضوء على دولة الحق والقانون في ظل…

2022-04-05 / 3:49 مساءً
Photo of طنجة المتوسط ..الجمارك تحجز كميات مهمة من الهواتف الذكية والسلع المهربة

طنجة المتوسط ..الجمارك تحجز كميات مهمة من الهواتف الذكية…

2022-04-05 / 3:44 مساءً
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير بعد غد الخميس

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير بعد غد الخميس

2022-04-05 / 3:34 مساءً
Photo of تسجيل 95 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 95 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-04-05 / 3:32 مساءً
Photo of بركة: “نفق أوريكا سيقلص مدة التنقل بين مراكش و ورزازات بحوالي 80 دقيقة”

بركة: “نفق أوريكا سيقلص مدة التنقل بين مراكش و…

2022-04-05 / 3:11 مساءً
Photo of طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

2022-04-05 / 3:10 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية الثلاثاء والأربعاء

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية الثلاثاء والأربعاء

2022-04-05 / 1:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق