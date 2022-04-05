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مسؤولة : قفة رمضان ..مبادرة تضامنية قوية لفائدة الساكنة المعوزة

2022-04-05 / 7:45 مساءً
هبة بريس _ الرباط

قالت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سناء درديخ، إن العملية الوطنية للدعم الغذائي ” رمضان 1443 “، والتي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالرباط، انطلاقة نسختها ال 23 ، تشكل مبادرة تضامنية قوية تجاه الساكنة المعوزة والهشة.

وأوضحت درديخ، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن مبادرة التضامن هاته ” تعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك بالفئات الهشة والمعوزة”، مشيرة إلى أن هذه العملية تجسد أيضا التعبئة والالتزام الثابتين لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف عليها كل سنة .

وأوضحت مسؤولة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، في هذا الإطار، أن المؤسسة واصلت تنظيم هذه العملية خلال السنتين الماضيتين، وذلك على الرغم من السياق الخاص الذي اتسم بالأزمة الصحية لكوفيد-19.

وأضافت أن النسخة الـ23 من هذه العملية تتميز بانخراط أقوى، لاسيما من خلال تعبئة غلاف مالي إجمالي بقيمة 103 ملايين درهم.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد أشرف، اليوم الثلاثاء بالمدينة القديمة بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1443″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.

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