الحكم بـ”إعدام” إسرائيلية في الإمارات

هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة في أبوظبي بإعدام مواطنة إسرائيلية بتهمة حيازة الكوكايين، في قرار يمثل “اختبارا كبيرا للعلاقات الجديدة بين الدولتين” وفق وكالة أسوشييتد برس.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها “على علم بالقضية ونحن نتعامل معها من خلال الدائرة القنصلية وممثلينا في الإمارات”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن محامي المتهمة التي تدعى فداء كيوان (43 عاما) سوف يستأنف القرار، ومن المرجح أن يتم خفض العقوبة إلى السجن لمدة طويلة.

وأوضحت أنها من سكان حيفا وتمتلك استوديو للتصوير الفوتوغرافي. وكانت قد سافرت للإمارات للعمل بعد دعوة من أحد معارفها الفلسطينيين، وعند وصولها إلى دبي، استقرت في شقة رتبت لها مسبقا.

وبعد أسبوع من وصولها، ألقت السلطات القبض عليها في 21 مارس 2021، بعد أن عثرت في الشقة على نصف كيلوغرام من الكوكايين، لكنها نفت امتلاكها لها.

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