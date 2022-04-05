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حزب منيب : الأغلبية الحكومية الحالية تعبث بالمؤسسة البرلمانية

2022-04-05 / 5:39 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال حزب “الاشتراكي الموحد” إن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يستمر في منع الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب من دخول البرلمان بحجة عدم توفرها على جواز التلقيح.

وأكد الحزب في منشور على صفحته الرسمية بفايسبوك، أنه مع الأغلبية الحكومية الحالية نعيش عبثا بالمؤسسة البرلمانية وباستقلاليتها وبدورها فاق كل الحدود.

وأشار أن الإنجازات الوحيدة للأغلبية الحالية في البرلمان هي غياب معظم الوزراء والبرلمانين، وسحب مشاريع قوانين تهم محاربة الفساد.

وأبرز أنه من إنجازات الأغلبية الحكومية كذلك تحويل جلسات اللجان البرلمانية للسرية وطرد وسائل الإعلام، والتهرب من مناقشة المواضيع الهامة كأثمان الزيوت والمحروقات، واستعمال جواز التلقيح لمنع برلمانية منتخبة من إسماع صوت المواطنين.

الى ذلك ؛ منعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من دخول البرلمان، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح

هذا ويشار الى أن مجلس النواب، أعلن أنه تبعا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.

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