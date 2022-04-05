“هولاند” و “بنعتيق” يتفقا على تنظيم ندوة بالمغرب تناقش مستقبل “اليسار الإشتراكي”

2022-04-05 / 4:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استقبل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، بمكتبه بباريس صباح اليوم الثلاثاء، الوزير الإشتراكي السابق عبد الكريم ابنوعتيق.

وحسب ما كشفته مصادر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، فإن هذا اللقاء كان مناسبة استعرضا خلالها الطرفان بشكل مطول مجموعة من القضايا، على رأسها وضعية اليسار الإشتراكي على المستوى الكوني و الذي يجتاز مرحلة صعبة، بحيث لم يعد كما كان بذلك الحجم الذي يجعل منه قوة كاسحة، سواء على مستوى النتائج أو على مستوى المشاريع المجتمعية، مما يقتضي طرح أسئلة قد تكون صعبة لكن بعيدا عن لغة الوثوقية أو سلخ الذات أو البحث عن من المسؤول.

وحسب ذات المصادر، فقد اتفق الطرفان على تنظيم ندوة مفتوحة بالمغرب بداية الدخول السياسي المقبل تتضمن محورين أساسيين، الأول يتعلق بنقاش مفتوح مع مجموعة من الشباب ستحدد مواضعه لاحقا، والمحور الثاني عبارة عن ورقة تركيبية تتضمن الأفكار الكبرى الواردة في كتاب “Affronter” سيقدمها الرئيس فرانسوا هولاند، تتلوها مناقشة واسعة يساهم فيها مجموعة من المختصين والمتابعين للحقل السياسي المغربي والفرنسي لاسيما في الجانب .

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