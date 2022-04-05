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أكادير: أعضاء غرفة الصيد الأطلسية يقلبون الطاولة على رئيسهم بسبب تصريحاته

2022-04-05 / 4:38 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنكر أعضاء ينتمون إلى غرفة الصيد الأطلسية الوسطى في بيان لهم تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، التصريحات الاخيرة التي أدلى بها رئيس الغرفة حول وجود تواطؤ أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات بالموانئ المغربية، وهو ما شدد بيان الاعضاء الموقعين عليه، انه كلام غير مسؤول ويفتقد للمصداقية وغير أخلاقي لما تضمنه من نعوت مشينة وقدف وتشهير في حق مهنيي توزيع المحروقات بالموانئ .

واعتبر البيان، أن موزعي المحروقات بالموانئ المغربية هم شركاء اساسيين لمهنيي الصيد البحري وما يجمعهم من علاقة تجارية متميزة عبر عقود من الزمن، ساهمت في الاقلاع الاقتصادي لقطاع الصيد.

وشدد اعضاء الغرفة، عن رفضهم القاطع الزج بمؤسسة دستورية تمثل كافة مهنيي اصناف قطاع الصيد البحري، في حسابات شعبوية ضيقة تسييء لشريك أساسي للمهنيين.

ولعل مجريات الأحداث في الآونة الاخيرة، جعلت رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى وحيدا فاقدا لبوصلة الاشتغال في أهم غرف الصيد البحري بالمغرب، فبعد هجمة موزعي المحروقات بالموانئ، جاء دور أعضاء الغرفة، ولا يستبعد أن يدخل مهنييو القطاع ضد رئيسهم في معارك أخرى غير معلومة العواقب، اعتبارا أن الرئيس الحالي ينتمي لصنف الصيد في أعالي البحار وبات جليا انه يفتقد الحكمة في التدبير المؤسسة متجاهلا معرفة اوضاع أصناف أخرى أكثر تمثيلية في الغرفة التي يرأسها.

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