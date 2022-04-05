مجلس-المستشارين

مجلس المستشارين يفتتح دورة أبريل الجمعة دون شرط الادلاء بجواز التلقيح

2022-04-05 / 4:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علن مجلس المستشارين، عن افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة المقبل من السنة التشريعية 2021-2022 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس.

وجاء في بلاغ للمجلس :”ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، سيعقد مجلس المستشارين يوم الجمعة 06 رمضان 1443 الموافق ل 08 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2021 – 2022.”

ودعا المجلس في البلاغ ذاته :” السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدّد أعلاه، مع مراعاة احترام القرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن التدابير الاحترازية المتعلقة بالولوج إلى المرافق العمومية.”، دون الاشارة لشرط الادلاء بجواز التلقيح .

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