الملك يستقبل سانشيز وطاولة إفطار على شرف الأخير
يستقبل الملك محمد السادس، يوم الخميس، رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، في أول زيارة رسمية يجريها الأخير للمغرب، بعد عودة العلاقات بين البلدين.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فسيجري عاهل البلاد مباحثات مع سانشيز، كما ستقام مائدة إفطار على شرف المسؤول الإسباني.
وتأتي هذه الزيارة بعد محادثات هاتفية أجراها الملك مع رئيس الحكومة الإسبانية، قبل أيام، والتي جدد من خلالها التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، في 14 مارس الجاري.
وتنسجم الرسالة وروح خطاب الملك محمد السادس، في 20 غشت 2021، وتستجيب لنداء جلالته بتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.
كما أن “الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق”.
هذا ويشار الى أن الحكومة الإسبانية أعلنت رسميا عن دعمها لمبارده الحكم الذاتي لحل واقعي وجاد لملف الصحراء المغربية.
15 تعليقات
المغرب بلد الخيرات والبركات وبلد حسن الضيافة والترحيب فاهلا وسهلا بالرئيس الإسباني الى المغرب.
نتمنى هذه الزيارة تكون بشارة خير على البلدين المغرب واسبانيا؛ وفتح صفحة جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا وتعود بالنفع على البلدين…
تعتبر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا علاقة لها تاريخ عريق حافل بالتعاون مع الدولتين تستهدف استثمارات ومشاريع تنموية شاملة الأمانة والمصداقية والشفافية وروح وطنية..فالتوفيق للبلدين.
هذه الزيارة ستعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها في تاريخ المغرب واسبانيا وسترجع بالنفع على البلدين….فمرحبا بالرئيس الإسباني الى المغرب…
زيارة الرئيس الإسباني إلى المغرب ستاسس عهدا جديدا في التطورات العلاقات الدبلوماسية بينهما…
زيارة نتوقع منها الكثير من العطاء والانجازات تعود بالنفع بينهما ستكون صفحة جديدة ورئية مستقبلية للمغرب وصحرائه…
مرحبا واهلا وسهلا بالضيف الكريم إلى المغرب نحن جد فخورين بهذه الزيارة التي قام بها الرئيس الإسباني إلى المغرب ..وعاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة ..
لا تكثر من شرب الحريرة هههههههههههه
نستبشر خيرا من هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإسباني إلى المغرب ؛ نتمنى فك الانزاعات السياسية قائمة بين المغرب واسبانيا حول القضية سبتة ومليلية المحتلتين من الاسبان مكفايا استغلال استعماري….
نتمنى من هذه الزيارة أن يجدوا حلا مناسبا يرضي الجميع للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك لمكافحة المخدرات والحبوب الهولسة وتشديد عليها بالامن؛ ويكون التعاون فيما بينهما….
نحن في جد ماسة لهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإسباني إلى المغرب وذالك بحل يرضي الجميع حول قضية الصحراء المغربية والحكم الذاتي هو الحل المصداقي وفك الانزاع….
ستكون هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإسباني إلى المغرب ضربة قاضية للنظام العسكري الجزائري …..
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه ..نتمني من هذه الزيارة أن تعطي نتيجة إيجابية استراتيجية تستهدف الاستقرار السياسي بالمغرب…
كما يقال المثل المغربي ( شرك معنا الطعام) يجب ان تكون مائدة الإفطار التي على شرف ضيف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بشارة خير على المغاربة والاسبان … وأن تجدد العلاقات الدبلوماسية بينهما …
ستكون هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإسباني إلى المغرب تكون مصدر خير وان الشراكة فيما بينهما اضحت تندرج في إطار علاقات ديبلوماسية تسير على خطى استراتجية جيدة وتنمية غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين المغرب واسبانيا….