الملك يستقبل سانشيز وطاولة إفطار على شرف الأخير

هبة بريس - الرباط

يستقبل الملك محمد السادس، يوم الخميس، رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، في أول زيارة رسمية يجريها الأخير للمغرب، بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فسيجري عاهل البلاد مباحثات مع سانشيز، كما ستقام مائدة إفطار على شرف المسؤول الإسباني.

وتأتي هذه الزيارة بعد محادثات هاتفية أجراها الملك مع رئيس الحكومة الإسبانية، قبل أيام، والتي جدد من خلالها التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، في 14 مارس الجاري.

وتنسجم الرسالة وروح خطاب الملك محمد السادس، في 20 غشت 2021، وتستجيب لنداء جلالته بتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.

كما أن “الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق”.

هذا ويشار الى أن الحكومة الإسبانية أعلنت رسميا عن دعمها لمبارده الحكم الذاتي لحل واقعي وجاد لملف الصحراء المغربية.

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