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نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية الثلاثاء والأربعاء

2022-04-05 / 1:30 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن أمطارا قوية ومحليا رعدية وتساقط ثلوج ورياح قوية ستهم عددا من أقاليم المملكة، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الأربعاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي، أن أمطارا قوية ومحليا رعدية (من 40 إلى 85 ملم) ستهم، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثالثة مساء وإلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال من يوم غد الأربعاء، عمالات وأقاليم المضيق، الفنيدق، طنجة، أصيلة، وزان، العرائش، شفشاون، وفحص انجرة.

وأضافت المديرية، أن أمطارا قوية ومحليا رعدية، (من 30 إلى 50 ملم)، ستهم ابتداء من اليوم الثلاثاء، عمالات وأقاليم تاونات، تطوان، الحسيمة.

كما ستهطل أمطار قوية محليا رعدية، (من 20 إلى 35 ملم) ستهم، ابتداء من اليوم الثلاثاء، من الساعة الثالثة مساء إلى غاية يوم غد الأربعاء، على الساعة السابعة مساء، عمالات تمارة، الصخيرات، الرباط،سلا، سيدي عثمان، سيدي قاسم، الخميسات، القنيطرة، المحمدية، النواصر، الجديدة، الدار البيضاء، بن سليمان، مديونة، برشيد.

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