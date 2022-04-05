وكالة بيت مال القدس

وكالة بيت مال القدس تطلق حملة المساعدة الاجتماعية خلال شهر رمضان

2022-04-05 / 1:11 مساءً
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هبة بريس

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الثلاثاء ، في مدينة القدس، حملة المساعدة الاجتماعية الخاصة بشهر رمضان بغلاف مالي يقارب 80 ألف دولار.

وتوزعت حملة المساعدة الاجتماعية على الحصص الغذائية المخصصة لفائدة 400 أسرة مقدسية محتاجة ، وأخرى مماثلة لفائدة 100 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف ، تكفيها مؤونة الشهر الفضيل .

وأعلنت الوكالة بذات المناسبة عن برنامج خاص لفائدة أزيد من 200 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ضمن إفطار خيري ، سيُنظم الأسبوع القادم ، وتُوزع خلاله مساعدات نوعية على عدد من أفراد هذه الفئة ، إيذانا بانفتاح الوكالة على أصحاب الهِمم ، من المجتمع المقدسي.

من جهة أخرى ، دعمت الوكالة برنامج ” فانوس رمضان ” الذي تُعده جمعية ” برج اللقلق” كل سنة ، وهو عبارة عن استعراض احتفالي كبير ، انطلق مساء أمس الاثنين من أسوار المسجد الأقصى ويجوب شوارع البلدة القديمة ، ليُتوج بإضاءة الفانوس في فضاءات الجمعية القريبة من باب الساهرة وباب الأسباط ، بحضور جمهور غفير من كافة مناطق القدس .

وقال السيد إسماعيل الرملي ، منسق برامج ومشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس ، في كلمة في افتتاح برنامج هذه الاحتفالية ، ” إننا كمقدسيين وكمغاربة ، نحضر بينكم لنؤازركم ونشد على أياديكم لدعم الأنشطة والخدمات الجليلة التي توفرونها في هذا الفضاء العامر لأبناء البلدة القديمة للقدس”.

وأكد على أن هذا الحشد الكبير هو ” احتفال بإحياء الثقافة المجتمعية التقليدية ، وهو تجسيد عملي لما يجب أن يكون عليه عملنا في الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة القدس ، وهو ما نُحاول أن نساهم فيه نحنُ في وكالة بيت مال القدس الشريف ، التابعة للجنة القدس ، التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.

من جهته أشاد ناصر غيث ، رئيس مجلس إدارة جمعية “برج اللقلق” بدور وكالة بيت مال القدس الشريف ، بإشراف شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وبحضورها الدائم بين أهل القدس ومؤسساتهم.

وأكد أن الحضور المكثف والمتنوع لهذه الاحتفالية الكبيرة لإضاءة ” فانوس رمضان ” يعكس الإصرار الذي يحذو أهل القدس لحماية أصولهم وهويتهم.

وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أعلنت الأسبوع الماضي عن دعم مالي لبرنامج التنشيط الثقافي في القدس ووقعت اتفاقيات شراكة في هذا الإطار مع المسرح الوطني الفلسطيني في القدس ومع مركز ” يبوس الثقافي ” ، فضلا عن اتفاقيات أخرى للتنشيط المجتمعي مع جمعية ” برج اللقلق ” وجمعية الجالية الإفريقية بالبلدة القديمة ، بغلاف مالي إجمالي يناهز 150 ألف دولار.

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‫8 تعليقات

  1. الله ينصركم على أعداء الله يا أطيب وأنقى شعب وتضل دائما القدس عاصمة فلسطين والله كيف نشوف القدس انها في دمنا وعروقنا اللهم كن معهم نصيرا زوايا..

  3. فلسطين الحبيبة في القلب وستبقى في القلب وعاصمتها القدس الشريف وستحرر من الصهاينة انشاء الله رغم خدلان ومكر الخونة العرب …

  4. تحية طيبة لاخواننا في فلسطين دمتم احرار الى ان يرت آلله لأرض ومن عليها و الشعب المغربي بكل أطيافه معاكم الى الأبد فلسطين حتى النصر إنشاء الله ..

  5. فلسطين وأهل فلسطين المرابطين المدافعين الشجعان الابطال المقاومون هم كل ما تبقى لنا من الامة العربية هم ثاج على رؤوس هده الامة التي مزقتها بعض حثالة حكام العرب وبعض الخونة لكن والله لا خوف على فلسطين انهم شعب الجبارين النصر كما وعدنا الله لقريب فلكم منا الف تحية والف سلام بتمنياتنا لكم بالنصر والصبر..

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