وزير الصحة يعين هشام رحيل مديرا لديوانه
هبة بريس - الرباط
عين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، هشام رحيل مديرا لديوانه.
وكشفت مصادر جريدة “هبة بريس” الإلكترونية على أن هذا التعيين يأتي في سياق ضخ دماء جديدة وشابة للوزارة، من شأنها مسايرة النموذج التنموي الجديد وأيضاً المساهمة في تنزل ورش التغطية الصحية الشاملة للمغرب والذي أعلن عنه الملك محمد السادس .
ويعتبر هشام رحيل من بين الشباب المغاربة الذين يتمتعون بحس وطني عالي، إضافة إلى توفره عبو شبكة علاقات وطنية ودولية متميزة.
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3 تعليقات
أتمنى ان يهتم بملف CHU طنجة فقد طال انتظاره و الطلبة مع اوليائهم يعانون من المتاعب و المصاريف الكبيرة للالتحاق بالتداريب في مختلف مستشفيات المدينة و ألتي تقع جلها في الجهة الأخرى بالنسبة لموقع كلية الطب و سكن أغلب الطلبة المجاور لها …نأمل ان يدشن في أقرب وقت
نتمنى للسيد هشام رحيل كامل التوفيق والنجاح و التألق في مهامه بديوان السيد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.
التمس من السيد وزير الصحة ان يرسل لجنة تفتيش اى مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية للوقوف على التسيب في التسيير والبيع والشراء الممنهج للادوات الشبه الطبية وتغيب الاطباء عن العمل وابتزاز المرضى هذا كله دون ان تحرك الادارة ساكنا .فالمرجو من السيد الوزير التذخل العاجل