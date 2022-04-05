وزير الصحة يعين هشام رحيل مديرا لديوانه

2022-04-05 / 12:03 مساءً
3
هبة بريس - الرباط

عين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، هشام رحيل مديرا لديوانه.

وكشفت مصادر جريدة “هبة بريس” الإلكترونية على أن هذا التعيين يأتي في سياق ضخ دماء جديدة وشابة للوزارة، من شأنها مسايرة النموذج التنموي الجديد وأيضاً المساهمة في تنزل ورش التغطية الصحية الشاملة للمغرب والذي أعلن عنه الملك محمد السادس .

ويعتبر هشام رحيل من بين الشباب المغاربة الذين يتمتعون بحس وطني عالي، إضافة إلى توفره عبو شبكة علاقات وطنية ودولية متميزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحامون يسلطون الضوء على دولة الحق والقانون في ظل جائحة كوفيد

المحامون يسلطون الضوء على دولة الحق والقانون في ظل…

2022-04-05 / 3:49 مساءً
Photo of طنجة المتوسط ..الجمارك تحجز كميات مهمة من الهواتف الذكية والسلع المهربة

طنجة المتوسط ..الجمارك تحجز كميات مهمة من الهواتف الذكية…

2022-04-05 / 3:44 مساءً
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير بعد غد الخميس

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير بعد غد الخميس

2022-04-05 / 3:34 مساءً
Photo of تسجيل 95 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 95 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-04-05 / 3:32 مساءً
Photo of بركة: “نفق أوريكا سيقلص مدة التنقل بين مراكش و ورزازات بحوالي 80 دقيقة”

بركة: “نفق أوريكا سيقلص مدة التنقل بين مراكش و…

2022-04-05 / 3:11 مساءً
Photo of طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

2022-04-05 / 3:10 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية الثلاثاء والأربعاء

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية الثلاثاء والأربعاء

2022-04-05 / 1:30 مساءً
Photo of وكالة بيت مال القدس تطلق حملة المساعدة الاجتماعية خلال شهر رمضان

وكالة بيت مال القدس تطلق حملة المساعدة الاجتماعية خلال…

2022-04-05 / 1:11 مساءً
Photo of الأمن يفكك شبكة إجرامية تنشط في تهجير أشخاص وبيع أعضائهم البشرية

الأمن يفكك شبكة إجرامية تنشط في تهجير أشخاص وبيع…

2022-04-05 / 12:33 مساءً
Photo of سدود سوس تحقق حقينة جيدة بلغت 146 مليون متر مكعب

سدود سوس تحقق حقينة جيدة بلغت 146 مليون متر…

2022-04-05 / 12:12 مساءً

‫3 تعليقات

  1. أتمنى ان يهتم بملف CHU طنجة فقد طال انتظاره و الطلبة مع اوليائهم يعانون من المتاعب و المصاريف الكبيرة للالتحاق بالتداريب في مختلف مستشفيات المدينة و ألتي تقع جلها في الجهة الأخرى بالنسبة لموقع كلية الطب و سكن أغلب الطلبة المجاور لها …نأمل ان يدشن في أقرب وقت

  3. التمس من السيد وزير الصحة ان يرسل لجنة تفتيش اى مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية للوقوف على التسيب في التسيير والبيع والشراء الممنهج للادوات الشبه الطبية وتغيب الاطباء عن العمل وابتزاز المرضى هذا كله دون ان تحرك الادارة ساكنا .فالمرجو من السيد الوزير التذخل العاجل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق