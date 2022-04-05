وزير الصحة يعين هشام رحيل مديرا لديوانه

هبة بريس - الرباط

عين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، هشام رحيل مديرا لديوانه.

وكشفت مصادر جريدة “هبة بريس” الإلكترونية على أن هذا التعيين يأتي في سياق ضخ دماء جديدة وشابة للوزارة، من شأنها مسايرة النموذج التنموي الجديد وأيضاً المساهمة في تنزل ورش التغطية الصحية الشاملة للمغرب والذي أعلن عنه الملك محمد السادس .

ويعتبر هشام رحيل من بين الشباب المغاربة الذين يتمتعون بحس وطني عالي، إضافة إلى توفره عبو شبكة علاقات وطنية ودولية متميزة.

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