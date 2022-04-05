المكتوب يتربع على عرش الطوندونس المغربي

2022-04-05 / 11:54 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاع المسلسل الدرامي “المكتوب”، الذي يعرض على القناة الثانية “دوزيم” التربع على عرش الطوندونس المغربي لليوم الثاني على التوالي.

و احتلت الحلقة الثانية من نفس المسلسل المرتبة الأولى حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من يوم، فيما حظيت الحلقة الأولى بالمرتبة الثانية متجاوزة المليون مشاهدة.

و عرف “المكتوب” مشاركة كل من دنيا بوطازت، أمين الناجي، مريم الزعيمي وهند بن جبارة، سلوى زهران وسكينة درابيل وآخرون، و هو من إخراج علاء أكعبون و سيناريو فاتن اليوسفي.

و تدور أحداث مسلسل ”المكتوب“ حول “شيخة” تعمل جاهدة لتوفير لقمة العيش و تربية ابنتها الطالبة الجامعية المتفوقة، غير أن الأخيرة سوف تتعرض للتنمر من طرف زملائها بعد معرفة عمل والدتها إضافة إلى تخلي خطيبها عنها في ليلة خطوبتها.

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