رسميا.. رئيس الحكومة الإسباني يحل بالمغرب يوم الخميس
هبة بريس
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيقوم فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بزيارة للمملكة المغربية، يوم الخميس 05 رمضان 1443 هـ موافق 07 أبريل 2022 م.
وبهذه المناسبة، سيجري صاحب الجلالة حفظه الله مباحثات رسمية مع فخامة السيد رئيس الحكومة الإسبانية.
كما سيقيم جلالة الملك أعزه الله مأدبة إفطار على شرف ضيف جلالته الكريم “.
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3 تعليقات
عاش الملك محمد السادس نصره الله ورمضان مبارك عليكم يا احبائي الكرام المغاربة
مرحبا باصدقاىنا الاسبان الذين تجمعنا معهم عدة علاقات منها التجارية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية اتمنى ان تفتح صفحة جديدة بين البلدين الصديقين لبلوغ ما فيه مصلحتهما
قد جاا الحق وزهق الباطل وسمعه الاطرش الطامع في رزق اهله عاش المغرب وعاش الملك