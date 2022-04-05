في بادرة طيبة.. تخصيص مساجد للتبرع بالدم وسط إقبال كبير للمصلين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خصصت مراكز تحاقن الدم بعدد من مناطق المملكة مجموعة من المساجد للتبرع بالدم خلال شهر رمضان الأبرك و ذلك في ظل الخصاص الكبير المسجل في مخزون الدم بالمراكز الصحية.

و نشرت الصفحات الرسمية لمراكز تحاقن الدم بغالبية جهات المملكة إعلانات بخصوص المساجد التي تم تهيئة بعض فضاءاتها لاستقبال المتبرعين طيلة الشهر الفضيل.

و قررت مراكز تحاقن الدم تخصيص فرق طبية و تمريضية بالمساجد التي ستحتضن حملة التبرع بالدم، و ذلك في الفترات التي تلي الإفطار و خاصة بين صلاتي المغرب و العشاء و كذلك بعد صلاة التراويح.

و شهدت حملة التبرع بالدم في اليومين الماضيين إقبالا ملحوظا للمصلين و هو ما دفع القائمين على مراكز تحاقن الدم لبرمجة مساجد أخرى قد تسهم في تخفيف العبء على المراكز الحالية و تضاعف مخزون الدم الذي دق ناقوس الخطر بسبب نفاذ كمية الاحتياط اللازمة.

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