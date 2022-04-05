زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه “بإسرائيل كبيرة”

2022-04-05 / 10:22 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستصير أشبه “بإسرائيل كبيرة” مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة.

وقال إن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية، أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد “صعب للغاية”.

وأردف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لكنه حذر من أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناتو: سنواصل تزويد كييف بالأسلحة

الناتو: سنواصل تزويد كييف بالأسلحة

2022-04-05 / 12:59 مساءً
Photo of دول غربية تطرد دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعد بالانتقام

دول غربية تطرد دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعد بالانتقام

2022-04-05 / 10:53 صباحًا
Photo of قتلى ومصابون جراء اصطدام قطار بشاحنة في هنغاريا

قتلى ومصابون جراء اصطدام قطار بشاحنة في هنغاريا

2022-04-05 / 9:59 صباحًا
Photo of بطل هوليود ” ويليس” يبيع ممتلكاته ب 68 مليار سنتيم وينتقل للعيش مع عائلته

بطل هوليود ” ويليس” يبيع ممتلكاته ب 68 مليار…

2022-04-04 / 10:18 مساءً
Photo of الصليب الأحمر يؤكد “احتجاز” فريق تابع له في ماريوبول بأوكرانيا

الصليب الأحمر يؤكد “احتجاز” فريق تابع له في ماريوبول…

2022-04-04 / 8:48 مساءً
Photo of بعدما دعا إلى محاكمة بوتين في “جرائم حرب”.. موسكو لبايدن: لنبدأ بالعراق ويوغسلافيا

بعدما دعا إلى محاكمة بوتين في “جرائم حرب”.. موسكو…

2022-04-04 / 8:21 مساءً
Photo of قتلى وجرحى بقصف روسي على ميكولاييف الأوكرانية

قتلى وجرحى بقصف روسي على ميكولاييف الأوكرانية

2022-04-04 / 8:02 مساءً
Photo of ألمانيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس.. وتحمي نفسها بقرار “غازبروم”

ألمانيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس.. وتحمي نفسها بقرار “غازبروم”

2022-04-04 / 6:09 مساءً
Photo of ضباط الشرطة الإسبانية وFBI يفتشون يختا يعتقد أنه ملك لرجل أعمال روسي

ضباط الشرطة الإسبانية وFBI يفتشون يختا يعتقد أنه ملك…

2022-04-04 / 6:01 مساءً
Photo of بوتين “يعاقب” مسؤولي الدول غير الصديقة بمرسوم التأشيرات

بوتين “يعاقب” مسؤولي الدول غير الصديقة بمرسوم التأشيرات

2022-04-04 / 5:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق