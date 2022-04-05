الفيفا تطرح اليوم تذاكر مباريات المنتخب المغربي بمونديال قطر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميا هذا الصباح تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي بكأس العالم قطر 2022 و كذلك باقي المباريات الخاصة بالعرس المونديالي في الموقع الرسمي للفيفا.

و افتتحت اليوم الخامس من أبريل، رسميا، فترة مبيعات قرعة الاختيار العشوائية الثانية لكأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك عن طريق الموقع FIFA.com/tickets.

فبعد اجراء القرعة النهائية في الأول من هذا الشهر، يمكن للمشجعين الذين تعرفوا على خصوم منتخباتهم في مرحلة المجموعات من تسليم طلباتهم لتذاكر الموجهات الأولى المثيرة.

و ستستمر هذه المرحلة حتى 28 أبريل 2022، وسيتاح لأصحاب طلبات التذاكر لأول مرة طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد في بداية مرحلة المجموعات علماً بأنه ستتوفر قواعد التوافق المعنية المتاحة على FIFA.com/tickets.، و تعد هذه ميزة غير مسبوقة في كأس العالم FIFA والسبب في ذلك يرجع إلى تميز هذه النسخة بتقارب استاداتها وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية عالية الطراز.

كذلك ستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين وتذاكر المشجعين المشروطة للمشجعين الذين يعلنون بأنفسهم أنهم أنصار منتخب معين ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، و يرجى ملاحظة أن بعض الاتحادات الأعضاء تشترط أن يكون المشجع عضواً في نادي المشجعين لكي يتقدم بطلب للحصول على تذاكر مباريات منتخبها.

و سيتمكن المشجعون مجدداً من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة أو سلسلة تذاكر لأربع استادات كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر.

و تماشياً مع سياسة تذاكر FIFA التي تم تطبيقها مؤخراً في نسخ كأس العالم FIFA، سيتمكن المقيمون في قطر من الاستفادة الحصرية لشراء تذاكر الفئة 4 والتي تبدأ أسعارها عند 40 ريال قطري للتذكرة.

و ستحظى جميع طلبات التذاكر في مرحلة المبيعات هذه بفرص متساوية سواءً تم تسليمها في اليوم الأول أو اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، إذ سيتم تخصيص التذاكر في أعقاب فترة طلبات التذاكر، و إذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة العشوائية، و سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 ماي كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

و تنقسم منتجات التذاكر المتوفرة عبر موقع البيع لتذاكر المباراة الواحدة و هي تذاكر لمباراة معينة تتوفر في جميع الأربع فئات المختلفة للأسعار، و تذاكر المشجعين وهي تذاكر لمرحلة المجموعات خاصة بمشجعي منتخب معين وهي متوفرة في ثلاث فئات أسعار مختلفة، و تذاكر مشجعين مشروطة و هي تذاكر لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم وهي متوفرة في ثلاث فئات أسعار مختلفة.

ثم هناك سلسلة تذاكر لأربع استادات وهي تذاكر للمشجعين الراغبين في معايشة مناخ البطولة في أربع مباريات مختلفة واستادات رائعة في أيام متتالية، فضلا على تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة وهي تذاكر توفر وصولاً لمرافق ومساحات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص محدودي الحركة وهي تغطي مجموعة من المتطلبات كجزء من أي من المنتجات المبينة أعلاه.

و تقرر أن تكون بطاقات الدفع Visa هي بطاقات الدفع الحصرية المقبولة للمقيمين في قطر بينما تقبل بطاقات Visa وغيرها من بطاقات الدفع الأخرى للمشجعين من خارج قطر، وتمثل Visa وسيلة الدفع المفضلة لنهائيات قطر 2022.

و بخصوص الإقامة وبطاقة هيّا (بطاقة المشجع) سيتمكن المشجعون، فور قيامهم بدفع قيمة التذاكر، من البحث عن مكان للإقامة والتقدم للحصول على بطاقة هيّا والتي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة.

و يحتاج جميع المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، الحصول على بطاقة هيّا بجانب تذكرة المباراة لكي يسمح لهم بدخول الاستاد.

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