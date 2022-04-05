إحباط محاولة للهجرة السرية وإيقاف47 مهاجر ضواحي طرفاية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر موثوق، أن مصالح الدرك الملكي الترابي لجماعة اخفنير، والسلطات المحلية والبحرية الملكية، قاموا مساء أمس قبل اذان المغرب، بتطويق قارب مطاطي بعد جنوحه بشاطئ جماعة أخفنير المركز، حيث تم خلال هذه العملية حجز قارب مطاطي ومحرك وبراميل بنزين فارغة وتوقيف47 مهاجرا سريا.

ذات القارب المطاطي، كان على متنه العشرات من المهاجرين السريين من بينهم نساء، كانوا فوق سواحل أخفنير بعد أن أمضوا 4 أيام وسط المحيط، وبعد نفاذ البنزين وقوة الرياح التي توجهت بيهم نحو اليابسة، حيث تم رصدهم فوق ساحل أخفنير من طرف طائرات الهليكوبتر المكلفة، بمراقبة وتمشيط السواحل وتحديد الأهداف، التي ربطت الاتصال بالبحرية الملكية ومصالح الدرك الملكي المرابطين بشاطئ أخفنير.

وعلى ضوء المعلومات، التي توصلت بها مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، تمكنوا من توقيفهم مباشرة بعد رسو القارب المطاطي على يابسة الشاطئ بعد أن كانوا يرصدونه من اليابسة، وبإتصال مع الهليكوبتر التي كانت تطوف فوق رأسهم.

حيث تم اقتيادهم، إلى مركز الدرك الملكي بالجماعة المذكورة تحت حراسة مشددة، من أجل فتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة

ودي صلة بالموضوع، أسرت مصادر هبة بريس، أنه من المرجح أن تقوم مصالح الدرك الملكي بسرية طرفاية من التحقيق مع شخصين، يشتبه أنهم من المنظمين لهذه العملية والذين كانوا ضمن الموقوفين ينحدرون من السنغال.

ولازالت السلطات المحلية والأمنية، تسابق الزمن من أجل محاربة الهجرة السرية، عبر رفع درجة التأهب واليقظة ليلا نهار، من أجل إحباط جميع المحاولات بنفوذ إقليم طرفاية.

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