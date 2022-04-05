هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-04-05 / 9:50 صباحًا
1
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، فيما يتعلق الثاني بتتميم المرسوم الصادر بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية لقاء أجر.

ويتدراس المجلس إثر ذلك، اتفاقا حول تشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع بالرباط في 12 يناير 2022، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بأزيد من 7 ملايين أورو.. إطلاق برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب

بأزيد من 7 ملايين أورو.. إطلاق برنامج دعم المشاركة…

2022-04-05 / 4:09 مساءً
Photo of الملك يستقبل سانشيز وطاولة إفطار على شرف الأخير

الملك يستقبل سانشيز وطاولة إفطار على شرف الأخير

2022-04-05 / 2:07 مساءً
Photo of مدينة فاس تترنح تحت وطأة الهشاشة التنموية وحسابات تجار السياسة

مدينة فاس تترنح تحت وطأة الهشاشة التنموية وحسابات تجار…

2022-04-05 / 1:18 مساءً
Photo of رسميا.. رئيس الحكومة الإسباني يحل بالمغرب يوم الخميس

رسميا.. رئيس الحكومة الإسباني يحل بالمغرب يوم الخميس

2022-04-05 / 11:50 صباحًا
Photo of التقدم والاشتراكية ينتقد “تملصّ” الحكومة من واجب المثول أمام البرلمان

التقدم والاشتراكية ينتقد “تملصّ” الحكومة من واجب المثول أمام…

2022-04-04 / 7:52 مساءً
Photo of الملك يبرق ماكي سال: “متمنياتنا للشعب السنغالي بمزيد التقدم والرخاء”

الملك يبرق ماكي سال: “متمنياتنا للشعب السنغالي بمزيد التقدم…

2022-04-04 / 1:06 مساءً
Photo of “النواب” يفتتح دورته الربيعية ويؤكد على ضرورة الإدلاء ب”جواز التلقيح”

“النواب” يفتتح دورته الربيعية ويؤكد على ضرورة الإدلاء ب”جواز…

2022-04-04 / 12:40 مساءً
Photo of مشاورات سياسية تجمع بين المغرب والسعودية

مشاورات سياسية تجمع بين المغرب والسعودية

2022-04-04 / 10:28 صباحًا
Photo of مواقف داعمة للمغرب ..ملف الصحراء على طاولة مجلس الأمن من جديد

مواقف داعمة للمغرب ..ملف الصحراء على طاولة مجلس الأمن…

2022-04-03 / 10:05 مساءً
Photo of رئيس مخابرات اسبانيا السابق : المغرب لن يتنازل عن تطلعاته بشأن سبتة ومليلية

رئيس مخابرات اسبانيا السابق : المغرب لن يتنازل عن…

2022-04-03 / 7:39 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق