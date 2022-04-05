هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، فيما يتعلق الثاني بتتميم المرسوم الصادر بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية لقاء أجر.

ويتدراس المجلس إثر ذلك، اتفاقا حول تشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع بالرباط في 12 يناير 2022، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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