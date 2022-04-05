غياب موائد الرحمان يدفع مغاربة إلى فتح بيوتهم للمحتاجين وعابري السبيل

2022-04-05 / 9:46 صباحًا
21
هبة بريس - الرباط

للسنة الثالثة على التوالي، منعت السلطات المعنية إقامة موائد الرحمان بالأحياء والشوارع، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

هذا القرار، دفع بعدد من الأسر المغربية بالأحياء الشعبية إلى فتح بيوتهم ومشاركة موائد إفطارهم الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل على موائد إفطارهم.

وفي هذا الصدد، كشفت السيدة فاطمة القاطنة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الرباط، أنها قررت فتح بيتها للمحتاجين وعابري السبيل، طيلة شهر رمضان، لمشاركة مائدتها مع الفقراء ومع الذين اضطرتهم الظروف للإفطار بعيدا عن بيوتهم وأسرهم.

من جهته، كشف السيد كريم، أن أسرته قررت استقبال الطلبة الذين يقطنون بعيدا عن أسرهم ويعانون من وضع مادي صعب، للافطار عندهم طيلة الشهر الكريم.

هذا وذكر أحد عمال البناء في حديث مع هبة بريس، أنه وزملاؤه ألفوا الإفطار بموائد الرحمان كل سنة، لافتا أن غيابها للسنة الثالثة دفع بعدد منهم الى طلب عطلة عمل لقضاء الشهر الكريم مع أسرهم في حين اختار آخرون الإفطار عند بيوت مغربية فتحت أبوابها لهذا الأجر.

جدير بالذكر، أن السلطات المعنية قررت منع إقامة موائد الرحمان للسنة الثالثة على التوالي بمختلف مدن المملكة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحامون يسلطون الضوء على دولة الحق والقانون في ظل جائحة كوفيد

المحامون يسلطون الضوء على دولة الحق والقانون في ظل…

2022-04-05 / 3:49 مساءً
Photo of طنجة المتوسط ..الجمارك تحجز كميات مهمة من الهواتف الذكية والسلع المهربة

طنجة المتوسط ..الجمارك تحجز كميات مهمة من الهواتف الذكية…

2022-04-05 / 3:44 مساءً
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير بعد غد الخميس

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير بعد غد الخميس

2022-04-05 / 3:34 مساءً
Photo of تسجيل 95 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 95 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-04-05 / 3:32 مساءً
Photo of بركة: “نفق أوريكا سيقلص مدة التنقل بين مراكش و ورزازات بحوالي 80 دقيقة”

بركة: “نفق أوريكا سيقلص مدة التنقل بين مراكش و…

2022-04-05 / 3:11 مساءً
Photo of طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

2022-04-05 / 3:10 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية الثلاثاء والأربعاء

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية الثلاثاء والأربعاء

2022-04-05 / 1:30 مساءً
Photo of وكالة بيت مال القدس تطلق حملة المساعدة الاجتماعية خلال شهر رمضان

وكالة بيت مال القدس تطلق حملة المساعدة الاجتماعية خلال…

2022-04-05 / 1:11 مساءً
Photo of الأمن يفكك شبكة إجرامية تنشط في تهجير أشخاص وبيع أعضائهم البشرية

الأمن يفكك شبكة إجرامية تنشط في تهجير أشخاص وبيع…

2022-04-05 / 12:33 مساءً
Photo of سدود سوس تحقق حقينة جيدة بلغت 146 مليون متر مكعب

سدود سوس تحقق حقينة جيدة بلغت 146 مليون متر…

2022-04-05 / 12:12 مساءً

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق