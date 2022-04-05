غياب موائد الرحمان يدفع مغاربة إلى فتح بيوتهم للمحتاجين وعابري السبيل
للسنة الثالثة على التوالي، منعت السلطات المعنية إقامة موائد الرحمان بالأحياء والشوارع، خوفا من تفشي فيروس كورونا.
هذا القرار، دفع بعدد من الأسر المغربية بالأحياء الشعبية إلى فتح بيوتهم ومشاركة موائد إفطارهم الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل على موائد إفطارهم.
وفي هذا الصدد، كشفت السيدة فاطمة القاطنة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الرباط، أنها قررت فتح بيتها للمحتاجين وعابري السبيل، طيلة شهر رمضان، لمشاركة مائدتها مع الفقراء ومع الذين اضطرتهم الظروف للإفطار بعيدا عن بيوتهم وأسرهم.
من جهته، كشف السيد كريم، أن أسرته قررت استقبال الطلبة الذين يقطنون بعيدا عن أسرهم ويعانون من وضع مادي صعب، للافطار عندهم طيلة الشهر الكريم.
هذا وذكر أحد عمال البناء في حديث مع هبة بريس، أنه وزملاؤه ألفوا الإفطار بموائد الرحمان كل سنة، لافتا أن غيابها للسنة الثالثة دفع بعدد منهم الى طلب عطلة عمل لقضاء الشهر الكريم مع أسرهم في حين اختار آخرون الإفطار عند بيوت مغربية فتحت أبوابها لهذا الأجر.
جدير بالذكر، أن السلطات المعنية قررت منع إقامة موائد الرحمان للسنة الثالثة على التوالي بمختلف مدن المملكة خوفا من تفشي فيروس كورونا.
21 تعليقات
كان على الحكومة أن تقوم بفتح مائدة الإفطار في جميع أنحاء المملكة وليس بمنعها نحن دولة إسلامية يؤلمنا ان نسمع مثل هذا القرار …لقد سئمنا من قرارتكم التافهة…
تجد الخير في الطبقة البسيطة لانها هي من تشعر باخيها البسيط أما الطبقة البورجوازية لاتشعر بالفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
جزاء الله خيرا لهؤلاء المحسنين وتقبل الله منهم صالح الأعمال…
لا يعقل دولة إسلامية تمنع مائدة الرحمان .. كورونا انتهت ؛ والمغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على المركز الثالث في تطعيم لقاح ضد كوفيد 19 ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الله يجازيهم على فعل الخير وجعلها لهم في الميزان المقبول يآرب…
مبادرة طيبة ومحمودة لهؤلاء الأسر المغربية بالاحياء الشعبية لفتح ابوابها أمام المحتاجين اللهم تبث اجرهم واجعلها لهم في الميزان المقبول إن ربي لسميع الدعاء.
إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم على هذه الحكومة……
الحمد لله على كرم المغاربة؛ هناك الكثير من يقدمون وجبات الإفطار في هذآ الشهر الفضيل جزاهم آلله خيرا وتقبل الله منهم صالح الأعمال يآرب..
اللهم تبث اجرهم واجعلها لهم في الميزان الحسنات يآرب….
تحياتي لهؤلاء الساكنة على هذه المبادرة الطيبة التي قدموها الى المحتاجين والفقراء من أجل افطارهم جزاهم آلله خيرا وتقبلها آلله لهم في الميزان المقبول…
جزاهم آلله خيرا ورزقهم آلله من حيث لا يحتسبون يآرب على هذه المبادرة الطيبة….
جزاهم آلله خيرا واتمنى هذه المبادرة الطيبة ان تعم المغرب من طنجة إلى كويرة ؛وتقبل آلله منهم صالح الأعمال..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( احب الاعمال إلى آلله عز وجل سرور تدخله على مسلم؛ تكشف عنه كربة؛ او تقضى عنه دينا او تطرد عنه جوعا…..
مبادرة إنسانية وطيبة جزاهم آلله خيرا وتقبل الله منهم صالح الأعمال يآرب.
يقال المثل المغربي (مايحس بالمزود غير لمغبوط به)
اللهم كثر مثل هؤلاء المحسنين وتقبل الله منهم صالح الأعمال يآرب ….
الخير في الطبقة البسيطة لانها هي التي تشعر بالفقير وهي التي اعانت بمشقات الحياة ولقمة العيش أما الطبقة البورجوازية لاتشعر بالفقير وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
هذآ هو المثال الحي لكرم وجود المغاربة لهذه المبادرة الطيبة وجعلها الله لهم في الميزان المقبول.
اللهم تقبلها لهم وجعلها لهم مغفرة واجرا وثواب يآرب نتمنى من الحكومة أن تعيد النظر في فتح مائدة الإفطار في جميع أنحاء المملكة لأننا دولة إسلامية يؤلمنا سماع مثل هذا…
من أفطر صائما ولو بثمرة دخل الجنة… اللهم اجعلنا من أهل الخير يآرب …