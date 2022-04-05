أمطار وسيول جارفة تقطع الطريق بين تطوان وشفشاون

2022-04-05 / 3:09 صباحًا
1
هبة بريس - مكتب طنجة

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على عدد من المناطق بشمال المملكة ، في قطع الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون.

وتسببت الامطار الغزيرية التي تهاجلت على المناطق الشمالية منذ الصاعات الاولى من صباح الاثنين في حدوث سيول مائية تجاوزت القناطر المخصصة لعبور وسائل النقل، مما أدى إلى شل حركة المرور بين اقليمي تجوان وشفشاون .

وشهدت مدن تطوان ومارتيل وعدد من المناطق الشمالية، فيضانات جراء التساقطات الغزيرة .

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية نزول أمطار قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 70 إلى 110 ملم) ستهم، اليوم الاثنين، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا وإلى غاية الساعة الثالثة من بعد زوال يوم غد الثلاثاء، عمالات وأقاليم شفشاون، والفحص-أنجرة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، والدريوش، والناظور.

وأشارت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، إلى أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 60 ملم) ستهم اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الثالثة من بعد زوال يوم غد الثلاثاء عمالات وأقاليم الحسيمة وبركان وكرسيف، مضيفة أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (20 إلى 40 ملم) ستهم أيضا عمالات وأقاليم تاونات وميدلت وأزيلال وبني ملال وتارودانت والحوز من اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سنتين من الحجر الصحي “تُعَوِّدُ” المغاربة على المكوث بعد الإفطار ببيوتهم

سنتين من الحجر الصحي “تُعَوِّدُ” المغاربة على المكوث بعد…

2022-04-05 / 11:31 صباحًا
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-04-05 / 11:25 صباحًا
Photo of في بادرة طيبة.. تخصيص مساجد للتبرع بالدم وسط إقبال كبير للمصلين

في بادرة طيبة.. تخصيص مساجد للتبرع بالدم وسط إقبال…

2022-04-05 / 11:02 صباحًا
Photo of بسبب الفيضانات.. أضرار مادية وخيمة لمواطنين و تجار بتطوان

بسبب الفيضانات.. أضرار مادية وخيمة لمواطنين و تجار بتطوان

2022-04-05 / 10:56 صباحًا
Photo of إحباط محاولة للهجرة السرية وإيقاف47 مهاجر ضواحي طرفاية

إحباط محاولة للهجرة السرية وإيقاف47 مهاجر ضواحي طرفاية

2022-04-05 / 10:14 صباحًا
Photo of غياب موائد الرحمان يدفع مغاربة إلى فتح بيوتهم للمحتاجين وعابري السبيل

غياب موائد الرحمان يدفع مغاربة إلى فتح بيوتهم للمحتاجين…

2022-04-05 / 9:46 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-05 / 8:00 صباحًا
Photo of حوالي 40 ملثما مدججين بالأسلحة البيضاء يزرعون الرعب في أحياء سكنية بالجديدة

حوالي 40 ملثما مدججين بالأسلحة البيضاء يزرعون الرعب في…

2022-04-05 / 12:11 صباحًا
Photo of مطالب برلماننية لتدارس ملفي مدونة الشغل والمقاول الذاتي

مطالب برلماننية لتدارس ملفي مدونة الشغل والمقاول الذاتي

2022-04-04 / 9:29 مساءً
Photo of عيد الأضحى 2022.. “الأونسا” يطلق عملية ترقيم الأغنام والماعز

عيد الأضحى 2022.. “الأونسا” يطلق عملية ترقيم الأغنام والماعز

2022-04-04 / 4:53 مساءً

تعليق واحد

  1. وتسببت الامطار الغزيرية التي تهاجلت على المناطق الشمالية منذ الصاعات الاولى من صباح الاثنين في حدوث سيول مائية تجاوزت القناطر المخصصة لعبور وسائل النقل، مما أدى إلى شل حركة المرور بين اقليمي تجوان وشفشاون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق