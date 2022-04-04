فرنسا .. 4 مغاربة يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي

هبة بريس _ رياضة

تم اختيار أربعة لاعبين مغاربة للتباري على جائزة “مارك فيفيان فوي” للعام 2022، والتي تمنحها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24 كل سنة لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، وسفيان بوفال، لاعب نادي أنجي، ونايف أكرد، مدافع فريق رين، ويونس عبد الحميد لاعب فريق سطاد ريمس.

وسيتم تتويج الفائز بهذه الجائزة التي فاز بها خلال السنة الماضية اللاعب الدولي غاييل كاكوتا من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونجم نادي لانس، يوم 16 من شهر أبريل الجاري.

وينافس الدوليين المغاربة على هذه الجائزة كل من بايو محمد لا عب كليرمون فوت، وفوفانا سيكو لاعب لانس، وإدريسا غانا غاي لاعب باريس سان جيرمان، ووهبي الخزري لاعب سانت إيتيان، وماريو لامينا لاعب نيس، وماريو ليمينا لاعب نيس، وسيمون موزي لاعب نادي نانت، وكارل توكو إكامبي لاعب ليون، وهماري تراوري لاعب نادي رين.

وسبق أن أحرز هذه الجائزة ثلاثة لاعبين مغاربة وهم: سفيان بوفال سنة 2016، ويونس بلهندة سنة 2012، ومروان الشماخ سنة 2009.

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