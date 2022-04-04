بنعطية يخرج عن صمته بخصوص المنتخب الوطني

هبة بريس _ رياضة

خرج الدولي المغربي السابق، المهدي بنعطية، عن صمته بخصوص إمكانية انضمامه إلى الطاقم التقني للمنتخب الوطني لكرة القدم، تحت قيادة وحيد خاليلوزيتش، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي عرض بهذا الخصوص.

وقال بنعطية، في تدوينة له على صفحته الخاصة بتطبيق إنستغرام، إنه تلقى رئاسل كثيرة من متابعيه تتساءل عما إذا كان سينضم إلى الطاقم التقني للأسود، خلفا لمصطفى حجي، الذي استبعد أخيرا.

وأوضح بنعطية، في تدوينته، أنه لم يتلق، الى حد الآن، أي عرض بهذا الخصوص، وزاد:”أود إحاطتكم علما بأني لم أتلق أي اقتراح من الجامعة للانضمام أو الإشراف على المنتخب الوطني”، ثم قال: أنا حتى يومنا هذا، مثل العديد من أبناء وطني، من أشد المعجبين بالمنتخب!

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وختم بنعطية تدوينته بالقول:”أغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأهنئ المنتخب بأكمله على تأهله لكأس العالم في قطر، حيث سأكون بالطبع إن شاء الله لدعمهم”.!

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