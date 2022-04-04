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تارودانت : التحرش بسيدة متزوجة ينتهي بجريمة قتل والزوج وشقيقه في قبضة العدالة

2022-04-04 / 11:18 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجد زوج وشقيقه نفسيهما في السجن والتحقيق معهما على خلفية جريمة قتل في حق شاب ثلاثيني، بعد عراك جمعهما الاحد الماضي، انتهى بتوجيه طعنات قاتلة للضحية.

وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي بتمزاورت ، من إعتقال الشقيقان المتهمان في جريمة القتل التي هزت منطقة أركانة بإقليم تارودانت.

وعن أسباب الجريمة، كشفت مصادر الجريدة، أن خلاف وقع بين الجانبين، إنتهى بعراك وبعدها بطعنات سكين، بعدما حكت سيدة لزوجها انها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف أحد ابناء الدوار، الشيء الذي دفع الزوج وشقيقه إلى ملاحقة الهالك الذي كان يتجول بالمنطقة، حيث قاما بتنبيهه من أجل الكف عن هاته الأفعال، مهددين إياه بأوخم العواقب، في حال الاستمرار في القيام بأفعاله المشينة، غير أن النقاش بينهما تتطور ليستل شقيق الزوج سكينا و قام بتوجيه طعنات قاتلة للهالك في مختلف أنحاء جسده.

وقد أحيل الموقوفين على انظار النيابة العامة بجنايات أكادير، في انتظار محاكمتهما بالمنسوب لهما

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