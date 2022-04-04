عقوبات غربية جديدة ستفرض على روسيا “خلال الأسبوع الحالي”

هبة بريس _ الرباط

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون “خلال الأسبوع الحالي” عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية.

ورأى سوليفان أيضا أن روسيا غيرت استراتيجيتها العسكرية و”ستركز هجومها” من الآن وصاعدا على شرق أوكرانيا خصوصا.

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة “على ارتباط بالطاقة” وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي.

وشدد على أن البحث جار للتوصل إلى “توافق” مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقش من جهته “بصفة عاجلة” فرض عقوبات جديدة على موسكو.

ووعد “باعلانات جديدة عن مساعدة عسكرية إضافية في الأيام المقبلة” لأوكرانيا من دون أن يعطي تفاصيل إضافية مشيرا إلى أن المعدات الموجهة للجيش الأوكراني قد يكون مصدرها الولايات المتحدة أو دول أخرى.

وقال سوليفان إن روسيا “تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0