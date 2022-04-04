الصورة تعبيرية

عقوبات غربية جديدة ستفرض على روسيا “خلال الأسبوع الحالي”

2022-04-04 / 9:46 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون “خلال الأسبوع الحالي” عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية.

ورأى سوليفان أيضا أن روسيا غيرت استراتيجيتها العسكرية و”ستركز هجومها” من الآن وصاعدا على شرق أوكرانيا خصوصا.

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة “على ارتباط بالطاقة” وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي.

وشدد على أن البحث جار للتوصل إلى “توافق” مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقش من جهته “بصفة عاجلة” فرض عقوبات جديدة على موسكو.

ووعد “باعلانات جديدة عن مساعدة عسكرية إضافية في الأيام المقبلة” لأوكرانيا من دون أن يعطي تفاصيل إضافية مشيرا إلى أن المعدات الموجهة للجيش الأوكراني قد يكون مصدرها الولايات المتحدة أو دول أخرى.

وقال سوليفان إن روسيا “تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السلطات الفرنسية تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو سترد

السلطات الفرنسية تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو…

2022-04-04 / 10:01 مساءً
Photo of اضطراب حركة السفر في بريطانيا قبيل عيد الفصح

اضطراب حركة السفر في بريطانيا قبيل عيد الفصح

2022-04-04 / 7:33 مساءً
Photo of الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية على 5 محاور في أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية على 5 محاور…

2022-03-29 / 7:11 مساءً
Photo of مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية في هجوم شمال البلاد

مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية في هجوم شمال البلاد

2022-03-27 / 11:30 مساءً
Photo of تمديد ولاية أمين عام الناتو لسنة إضافية على خلفية النزاع الروسي-الأوكراني

تمديد ولاية أمين عام الناتو لسنة إضافية على خلفية…

2022-03-24 / 7:55 مساءً
Photo of وهبي يبحث تعزيز آليات التعاون بين وزارة العدل والمحكمة العليا بالنمسا

وهبي يبحث تعزيز آليات التعاون بين وزارة العدل والمحكمة…

2022-03-22 / 6:29 مساءً
Photo of بنسعيد يسحب جائزة المغرب للكتاب من تسع كتاب مغاربة

بنسعيد يسحب جائزة المغرب للكتاب من تسع كتاب مغاربة

2022-03-20 / 3:46 مساءً
Photo of فضيحة.. ربع قرن لبناء سوق بكلفة 5 ملايير قبل أن يتحول لتجزئة سكنية

فضيحة.. ربع قرن لبناء سوق بكلفة 5 ملايير قبل…

2022-03-18 / 10:43 صباحًا
Photo of مجلس العدوي : الدين المستحق على الخزينة استقر في 65,7 بالمائة

مجلس العدوي : الدين المستحق على الخزينة استقر في…

2022-03-14 / 9:13 مساءً
Photo of اسبانيا …تفكيك عصابة اجرامية تزور عقود عمل مقابل 4 ألاف يورو

اسبانيا …تفكيك عصابة اجرامية تزور عقود عمل مقابل 4…

2022-03-12 / 9:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق