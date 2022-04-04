بعدما دعا إلى محاكمة بوتين في “جرائم حرب”.. موسكو لبايدن: لنبدأ بالعراق ويوغسلافيا
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بأنه مجرم حرب، ودعا إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب، مع تصاعد الغضب العالمي بسبب مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض “رأيتم ما حدث في بوتشا… إنه مجرم حرب”. متابعا: “علينا أن نجمع المعلومات. علينا أن نواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال. وعلينا الحصول على كل التفاصيل حتى تكون هذه محاكمة فعلية تتعلق بجرائم الحرب”.
وأضاف بايدن أن بوتين “وحشي. وما يحدث في بوتشا شائن، وشاهده الجميع”.
واكتُشفت مقبرة جماعية وجثث مقيدة لأشخاص قُتلوا بالرصاص من مسافة قريبة في بوتشا، خارج كييف، وهي بلدة استعادتها القوات الأوكرانية من القوات الروسية، مما يدفع الولايات المتحدة وأوروبا على ما يبدو إلى فرض عقوبات إضافية على موسكو.
وردت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات بايدن، بأن إجراءات المحكمة يجب أن تبدأ من يوغوسلافيا والعراق.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليغرام: “بايدن يدعو لمحاكمة جرائم الحرب… فكرة عظيمة، دعه يبدأ أولا من قصف يوغوسلافيا واحتلال العراق”، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
ونفى الكرملين بشكل قاطع أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين، بما في ذلك في بوتشا، إذ قال إن أوكرانيا دبرت واقعة القبور والجثث لتشويه صورة روسيا.
5 تعليقات
الحياة دورس تعلم الانسان خطأ عمل ارتكبه
لكن مثل درس هذا المعتوه لن يستفيد من درسه إلا الآخرون لأن الدرس جاء على آخر ايامه الله عدل..
يجب تفكيك روسيا وجعلها مثل الانظمة الغربية لانها بلد نووي هو خطر على العالم و على الإنسانية لان روسيا خاضعة لمزاج رجل واحد و لن يتمكن ابدأ من توقع ما سيفعله و هذا ليس حقداً (نازية) على روسيا وثقافتها لانها تمتك ترسانة والقوة ان تكون في يد رجل واحد بصلاحيات كبرى انه خطر حقيقي..
افضل للشعب الاكراني الاستسلام لا مزيدا من الخسائر ..
ما يحدث في اوكرانيا يعد انتهاكا للقانون الدولي ونجوم روسيا على أكرانيا جريمة في حق الإنسانية..
اوكرانيا كانت ضمن الاتحاد السوفياتي وهي دولة اساسا تابعة لروسيا لكن امريكا والغرب اوقعت اوكرانيا في هذا المأزق والكل تخلى عنها لان بطبيعة الحال اوكرانيا اصبحت تهدد الامن القومي الروسي من خلال القواعد المزمع انشائها في اوكرانيا وبطبيعة الحال الروس سوف ينتصرون ..