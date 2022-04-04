الصورة من الارشيف

التقدم والاشتراكية ينتقد “تملصّ” الحكومة من واجب المثول أمام البرلمان

2022-04-04 / 7:52 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن الحكومة تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات بالبرلمان معتبرا ذلك استصغارا للمؤسسة التشريعية ولممثلي الأمة

وأشار رشيد حموني، إنه “في الوقت الذي يكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، كان مُقرَّرًا أن تجتمع يوم الإثنين 04 أبريل200 لجنـةُ البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة، وذلك بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع.

وأضاف حموني، في تصريح صحفي عمّمه على وسائل الإعلام أن ” المفاجأة جاءت صادمةً من عند الحكومة، في آخر مساء يومه الجمعة، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ”.

وسجل فريق التقدم والاشتراكية، قلقه إزاء تَمَــلُّــص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة.

واعتبر رئيس الفريق المعارض أنَّ هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة.

كما أن هذا السلوك، يضيف المتحدث، يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يبرق ماكي سال: “متمنياتنا للشعب السنغالي بمزيد التقدم والرخاء”

الملك يبرق ماكي سال: “متمنياتنا للشعب السنغالي بمزيد التقدم…

2022-04-04 / 1:06 مساءً
Photo of “النواب” يفتتح دورته الربيعية ويؤكد على ضرورة الإدلاء ب”جواز التلقيح”

“النواب” يفتتح دورته الربيعية ويؤكد على ضرورة الإدلاء ب”جواز…

2022-04-04 / 12:40 مساءً
Photo of مشاورات سياسية تجمع بين المغرب والسعودية

مشاورات سياسية تجمع بين المغرب والسعودية

2022-04-04 / 10:28 صباحًا
Photo of مواقف داعمة للمغرب ..ملف الصحراء على طاولة مجلس الأمن من جديد

مواقف داعمة للمغرب ..ملف الصحراء على طاولة مجلس الأمن…

2022-04-03 / 10:05 مساءً
Photo of رئيس مخابرات اسبانيا السابق : المغرب لن يتنازل عن تطلعاته بشأن سبتة ومليلية

رئيس مخابرات اسبانيا السابق : المغرب لن يتنازل عن…

2022-04-03 / 7:39 مساءً
Photo of سفير اسبانيا السابق بالمغرب : الحكم الذاتي يظل الحل الوحيد الواقعي لملف الصحراء

سفير اسبانيا السابق بالمغرب : الحكم الذاتي يظل الحل…

2022-04-03 / 7:00 مساءً
Photo of نزار بركة يشارك في فعاليات المؤتمر ال20 للحزب الشعبي الإسباني

نزار بركة يشارك في فعاليات المؤتمر ال20 للحزب الشعبي…

2022-04-03 / 6:15 مساءً
Photo of رئيس الجالية بتركيا..دعم القوى العالمية لقضية الصحراء تجسيد للدور الريادي للملك

رئيس الجالية بتركيا..دعم القوى العالمية لقضية الصحراء تجسيد للدور…

2022-04-03 / 2:32 مساءً
Photo of خبراء اسبان : العاهل المغربي رسم خارطة طريق طموحة وواعدة لعلاقة المغرب باسبانيا

خبراء اسبان : العاهل المغربي رسم خارطة طريق طموحة…

2022-04-02 / 6:07 مساءً
Photo of العاهل السعودي يبرق الملك بمناسبة حلول شهر رمضان

العاهل السعودي يبرق الملك بمناسبة حلول شهر رمضان

2022-04-02 / 5:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق