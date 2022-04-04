الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيقات على المداخيل

كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية عن مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيق على المداخيل برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة درست خلال جلسة عقدت من 28 إلى 30 مارس الماضي، برئاسة السيدة غيتة الخياط، تسبيقا على المداخيل قبل الإنتاج، 32 مشروع فيلم طويل، وثلاث مشاريع أفلام قصيرة، ومشروعا فيلمين وثائقيين، و5 مشاريع للمساهمة في كتابة السيناريو.

كما درست اللجنة تسبيقا على المداخيل بعد الإنتاج، أربعة أفلام طويلة وفيلما وثائقيا حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني وسبعة أفلام قصيرة.

وفي ختام مداولاتها، قررت اللجنة، في فئة الأفلام الروائية، منح تسبيق على المداخيل (قبل الإنتاج) بقيمة 4.500.000 درهم لمشروع الفيلم الطويل المعنون ب””l’héritier des secrets الذي تقدمت به شركة “”Awman productions، وسيخرجه محمد نظيف، تبعا لسيناريو محمد نظيف وأوليفيي كوسيماغ.

كما قررت اللجنة منح تسبيق على المداخيل (قبل الإنتاج) بقيمة أربعة ملايين درهم لمشروع الفيلم الطويل “La guerre des six mois” لشركة “Heracles Productions” الذي سيتولى إخراجه جيلالي فرحاتي انطلاقا عن سيناريو من إعداده.

وسيتم منح مبلغ بقيمة ثلاثة ملايين و500 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل “Le lac bleu” الذي قدمته شركة “Les films du sud” الذي سيقوم بإخراجه داوود ولاد السيد عن سيناريو أعده بمعية عبد المجيد سداتي والحسين الشاني.

وتم منح ثلاثة ملايين درهم لمشروع الفيلم الطويل (أفريكا بلانكا) الذي تقدمت به شركة “Saissmedit”، والذي سيقوم بإخراجه مولاي العربي العلوي المحرزي، عن سيناريو من إعداده، إلى جانب 200 ألف درهم لمشروع فيلم قصير بعنوان “الشيخات” تقدمت به شركة “Ciné-scène International”، والذي سيقوم بإخراجه أيوب اليوسيفي عن سيناريو أعده بشكل مشترك مع يامينة زارو.

وفي شق المساهمة في إعادة كتابة السيناريو، تم منح 50 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل “Juste à côté de la mer” الذي قدمته شركة “Sigma Technologies” والذي سيقوم بإخراجه رشيد همام عن سيناريو أعده. كما تم منح مبلغ 50 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل “راضية” الذي قدمته شركة “Yaz’Image” وستقوم بإخراجه خولة أصباب عن سيناريو من إعدادها.

من جهة أخرى، تم منح 100 ألف درهم للفيلم الطويل المعنون « BELLA » الذي قدمته شركة TAMAWAYT PRODUCTIONS، الذي سيقوم بإخراجه محسن بصري عن سيناريو من إعداده.

وفي الشق المتعلق بالأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، تم منح تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج لكل من مشروع الفيلم الوثائقي “نساء الحصير” (950 ألف درهم) تقدمت به شركة “Atlantis Films”، وسيقوم بإخراجه مولاي خالد البومسهولي عن سيناريو من إعداد عمر ميارة، ولمشروع فيلم (خيمة الراك) (850 ألف درهم) الذي تقدمت به شركة “City Art Production Sud” وسيقوم بإخراجه سيدي محمد فاضل الجماني عن سيناريو من إعداده.

كما قررت اللجنة منح 820 ألف درهم لمشروع فيلم “الرحلة” الذي تقدمت به شركة “Si Films” الذي سيخرجه سعيد زريبيعة، عن سيناريو من إعداد سعداني دادا.

وتم أيضا منح 750 ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “لاكوشتا” الذي قدمته شركة “Babylon Entertainment” وستقوم بإخراجه دنيا نيوف عن سيناريو من إعدادها، ومنح المبلغ نفسه لمشروع “العزة المجحودة” الذي تقدمت به شركة “Kiarostime Production” وسيقوم بإخراجه فؤاد عزمي عن سيناريو السلوكي حمودي والغالية يايرا.

كما تم منح 700 ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “هنا صوت الوحدة” الذي قدمته شركة “Yaneta” وسيقوم بإخراجه رشيد قاسمي عن سيناريو من إعداده.

وبخصوص المساهمة في كتابة السيناريو، أبرز المركز السينمائي المغربي أن مبلغا بقيمة 40 ألف درهم سيمنح لمشروع وثائقي بعنوان “بابي الحكيم” الذي قدمته شركة « Chad Pro » الذي سيقوم بإخراجه علال العلوي عن سيناريو لفاضل الفيراس.

وسيتم منح مبلغ 40 ألف درهم لمشروع وثائقي “خوالف لمجاد” الذي قدمته شركة “Zarmedia” وسيقوم بإخراجه يونس بوحمالة عن سيناريو لعثمان سيلوم.

وانعقدت هذه الدورة بحضور أعضاء اللجنة ليلى الشرادي، وصوفيا حبيبة بلقاسم، فاطمة الزهراء بنشرقي، ونزهة الحضرمي، ولبنى الطاهري، وعمر بنخمار، وحمانا ماء العينين، وحميد تباتو، ومراد لطيفي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0