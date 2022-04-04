ألمانيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس.. وتحمي نفسها بقرار “غازبروم”

هبة بريس _ وكالات

قررت الحكومة الألمانية، طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحرب على أوكرانيا، في وقت أعلنت فيه سيطرتها على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية، حماية لقطاع الطاقة من قرارات تعسفية قد تصدر عن الكرملين.

وقالت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين، إن بلادها قررت طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس، في حين أفادت معلومات، تلقتها وكالة فرانس برس أن عددهم يصل إلى أربعين.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون “تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا”.

وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

والاثنين أيضا، أعلنت برلين، أنها ستتولى الإشراف موقتًا على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية، نظرًا “لأهميتها في تزويد ألمانيا بالطاقة”، و”لعدم تعريض منشآت قطاع الطاقة في ألمانيا لقرارات تعسفية من قبل الكرملين”، حسبما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الاثنين.

وستصبح الوكالة الفدرالية للشبكات، التابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن فرع “غازبروم جيرمانيا” حتى 30 سبتمبر، بعدما كانت شركة غازبروم المالك الوحيد له

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