الحكم عبد العزيز المسلك في ذمة الله
هبة بريس _ رياضة
توفي، الحكم المغربي عبد العزيز المسلك عن عمر يناهز 32 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي جعله طريح الفراش منذ قرابة سنة.
و كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تكلفت بمصاريف علاج الحكم الراحل عبد العزيز لمسلك في مستشفى “الشيخ زايد” بمدينة الرباط، وكان من المرتقب أن يتم نقله خارج البلاد من أجل تلقي العلاج.
و كان الراحل المسلك حكما وطنيا ينتمي لعصبة الغرب، مهنته الأصلية موظف بمديرية التجهيز والميزانية بسلك الشرطة، و نال شارة حكم وطني سنة 2011، كما فاز في سنة 2015 بجائزة أفضل حكم شاب
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
24 تعليقات
كان حكما في المستوى المطلوب حيث كان حكمه رزينا ولا يظلم أحدا رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون…
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته اللهم امين
الله يرحمه و يتجاوز عن سيئاته و يجعله في جنة الخلد اللهم امين
اللهم استبدل محبته في قلب احبائه صبرا و ألهمهم السلوان، لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك وارزق اهله الصبر والسلوان…انا لله وانا اليه راجعون