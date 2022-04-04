الحكم عبد العزيز المسلك في ذمة الله
هبة بريس _ رياضة
توفي، الحكم المغربي عبد العزيز المسلك عن عمر يناهز 32 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي جعله طريح الفراش منذ قرابة سنة.
و كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تكلفت بمصاريف علاج الحكم الراحل عبد العزيز لمسلك في مستشفى “الشيخ زايد” بمدينة الرباط، وكان من المرتقب أن يتم نقله خارج البلاد من أجل تلقي العلاج.
و كان الراحل المسلك حكما وطنيا ينتمي لعصبة الغرب، مهنته الأصلية موظف بمديرية التجهيز والميزانية بسلك الشرطة، و نال شارة حكم وطني سنة 2011، كما فاز في سنة 2015 بجائزة أفضل حكم شاب
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إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
اللهم تبته عند السؤال نكير ومنكر واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يآرب…
اللهم ارحمه وارزقه الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب الى جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارزق اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرته اللهم صبرهم الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون..
لله ما أعطى وله ما اخذ؛ اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت؛ نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يعتقه الله رقبته من النار والصبر والسلوان لدويه وأهله تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب الدعاء يآرب…
آلله أكبر رحل عنا في هذآ الشهر المبارك شهر رمضان؛ نسأل الله أن يغفر له ويدخله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وتغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ويجعل مثواه الجنة يآرب إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته….