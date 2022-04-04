الحكم عبد العزيز المسلك في ذمة الله

هبة بريس _ رياضة

توفي، الحكم المغربي عبد العزيز المسلك عن عمر يناهز 32 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي جعله طريح الفراش منذ قرابة سنة.

و كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تكلفت بمصاريف علاج الحكم الراحل عبد العزيز لمسلك في مستشفى “الشيخ زايد” بمدينة الرباط، وكان من المرتقب أن يتم نقله خارج البلاد من أجل تلقي العلاج.

و كان الراحل المسلك حكما وطنيا ينتمي لعصبة الغرب، مهنته الأصلية موظف بمديرية التجهيز والميزانية بسلك الشرطة، و نال شارة حكم وطني سنة 2011، كما فاز في سنة 2015 بجائزة أفضل حكم شاب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0