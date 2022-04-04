فلاديمير بوتين

بوتين “يعاقب” مسؤولي الدول غير الصديقة بمرسوم التأشيرات

2022-04-04 / 5:07 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، الاثنين، يعلّق بموجبه العمل بإجراءات مبسّطة للحصول على تأشيرات دخول للمسؤولين والصحفيين من بلدان أوروبية تعدّ “غير ودّية”، وذلك ردّا على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

واتُّخذ هذا القرار نظرا “للحاجة إلى اعتماد تدابير عاجلة للردّ على الخطوات غير الودّية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي”.

ويعلّق هذا المرسوم العمل باتفاقات كانت تسمح للمسؤولين والصحفيين من بلدان الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين بالحصول على تأشيرة سفر بطريقة سهلة وسريعة نسبيا. ومن شأن التدبير الجديد أن يطيل الإجراءات والمهل.

وطلب بوتين من وزارة الخارجية بمقتضى المرسوم حظر دخول البلد على الأجانب، الذين ارتكبوا أفعالا “غير ودّية” تجاه روسيا.

وأعلنت موسكو في الأسابيع الأخيرة عن تدابير تحظر بموجبها على مسؤولين غربيين كبار دخول أراضيها، على غرار الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتأتي هذه التدابير ردّا على سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا منذ شنّ هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير.

وحظر الاتحاد الأوروبي من جانبه بثّ قناة “آر تي” وأخبار “سبوتنيك” اللتين تعتبران على نطاق واسع بمثابة الذراع الدعائية للكرملين.

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