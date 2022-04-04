سعد لمجرد

التوبة”.. سعد لمجرد يروج لعمله الديني

2022-04-04 / 5:01 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن النجم المغربي سعد المجرد، -أعلن- عن استعداده لطرح عمل ديني جديد يحمل عنوان “التوبة” ، دون الكشف عن تاريخ الإصدار.

و كتب “المعلم” عبر خاصية ستوري بمنصة “انستغرام” التدوينة التالية :”السلام عليكم أعزائي سأطرح عملا دينيا قريبا إن شاء الله أتمنى من صميم قلبي أن ينال إعجابكم، التوبة”.

يذكر أن آخر عمل ديني لسعد لمجرد، أصدره قبل سنة، بعنوان “نادي يالله“، كما طرح قبل ثلاث سنوات عمل آخر تحت عنوان “يا الله“.

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