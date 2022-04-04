الفرقة الوطنية تدخل على خط “فضائح” شركة عقارية أجنبية بالبيضاء
بعد ورود شكايات عدة بخصوصها، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط حيث باشرت تحقيقاتها المعمقة في ملف شركة عقارية أجنبية تنشط بعدد من المدن المغربية.
و استدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء عددا من مسؤولي و ممثلي الشركة الأجنبية و تم الاستماع لهم في محاضر رسمية بخصوص اتهامات وجهت للشركة بالنصب و الاحتيال على عدد من المواطنين.
و تواجه الشركة العقارية السالفة الذكر تهمة النصب على عشرات المواطنين في مبالغ مالية مهمة بعدما وعدتهم بتشييد مجمعات سكنية راقية ضواحي العاصمة الاقتصادية و ببعض المدن الأخرى و تحصلت منهم على تسبيق مالي مهم.
و لم تقم الشركة وفق الشكايات بالوفاء بتعدها و التزاماتها و ظلت تماطل الزبناء و تطالبهم بدفع مبالغ إضافية قبل أن يتضح أن المشروع مجرد وهم و هو ما دفع المتضررين للجوء للقضاء في ملف قد يسقط الكثير من الرؤوس.
تعليق واحد
لما يقتني مواطن بسيط ياجورة للبناء يتدخل اعوان السلطة في رمشة عين ،من تم يتم التفاهم معه بالرشوة او تحطيم ما شيده ،اما الاخرون يعلقون لافتات الإشهار في ملتقى الطرق و يقومون يحملان الإشهار داخل و خارج المغرب و لا أحد يستفسرهم حتى ياتوا على أموال الناس بالباطال