الفرقة الوطنية تدخل على خط “فضائح” شركة عقارية أجنبية بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد ورود شكايات عدة بخصوصها، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط حيث باشرت تحقيقاتها المعمقة في ملف شركة عقارية أجنبية تنشط بعدد من المدن المغربية.

و استدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء عددا من مسؤولي و ممثلي الشركة الأجنبية و تم الاستماع لهم في محاضر رسمية بخصوص اتهامات وجهت للشركة بالنصب و الاحتيال على عدد من المواطنين.

و تواجه الشركة العقارية السالفة الذكر تهمة النصب على عشرات المواطنين في مبالغ مالية مهمة بعدما وعدتهم بتشييد مجمعات سكنية راقية ضواحي العاصمة الاقتصادية و ببعض المدن الأخرى و تحصلت منهم على تسبيق مالي مهم.

و لم تقم الشركة وفق الشكايات بالوفاء بتعدها و التزاماتها و ظلت تماطل الزبناء و تطالبهم بدفع مبالغ إضافية قبل أن يتضح أن المشروع مجرد وهم و هو ما دفع المتضررين للجوء للقضاء في ملف قد يسقط الكثير من الرؤوس.

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